Создатель суперкара Marussia пожаловался на аферу с двигателями

Бывший главный конструктор российской компании Marussia Motors, создатель суперкара Marussia Игорь Ермилин рассказал РЕН ТВ, что стал жертвой мошеннической схемы с автомобильными двигателями.

Мужчина решил приобрести двигатели для гонок на машине Audi. С этой целью в конце августа Ермилин обратился к знакомому из Краснодара, который передал ему контакты нужной компании.

При этом позднее, 31 августа, создателю суперкара позвонил незнакомый мужчина, который предложил купить списанные двигатели. Мужчина согласился и перевел продавцу более 340 тыс. рублей. Однако товар Ермилин так и не получил.

В конце сентября стало известно, что спортивный автомобиль Marussia B1 был выставлен на продажу в Новосибирске. За машину 2014 года выпуска продавец планирует выручить 16 млн 500 тыс. рублей.

Спорткар Marussia B1 оснащен 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 350 л.с. и автоматической коробкой передач. Купе способно ускоряться с места до 100 км/ч за 5 с. Максимальная скорость — 250 км/час.

Производитель спорткаров Marussia Motors был основан в 2007 году российским актером, шоуменом и музыкантом Николаем Фоменко совместно с предпринимателем Ефимом Островским. Всего было собрано около 30 прототипов моделей B1 и B2. В 2014 году компания обанкротилась.