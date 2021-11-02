Пассажиры вернувшегося из Киева в Будапешт самолета вылетят в Москву 3 ноября

Пассажиры рейса авиакомпании Wizz Air Будапешт–Москва, который вынужденно сел в Киеве, а затем вернулся в Венгрию, смогут улететь в Москву в среду, 3 ноября. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщили в справочной службе перевозчика.

«Рейс вернулся из Киева в Будапешт. Следующий рейс из Будапешта в Москву запланирован на завтра (среда, 3 ноября. — Ред.). Пассажиры, которые сегодня направлялись во Внуково, смогут улететь в Москву завтра», — приводят «РИА Новости» сообщение авиакомпании.

Самолет авиакомпании Wizz Air приземлился в Киеве из-за тумана в российской столице ранее в этот день. По предварительным данным, Украина не разрешила борту лететь в Москву, поэтому лайнер отправился обратно в Будапешт. Отмечается, что на борту находилось большое количество граждан России.

Сотрудники аэропорта Борисполь отказались комментировать ситуацию с самолетом авиакомпании Wizz Air, сообщает ТАСС.

Авиасообщение между Россией и Украиной прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов.

7 августа 2019 года Украина впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство. Boeing 737-800, выполняя рейс GLP636 из города Бари (Италия) в Москву, в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины.

Густой туман окутал улицы Москвы ночью 2 ноября. На некоторых улицах видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

В московских аэропортах из-за непогоды отменили десятки рейсов. По состоянию на 19:03 мск в аэропорту Внуково 47 рейсов задержаны, 10 отменены. В Домодедово 66 рейсов задержаны, шесть отменены. В Шереметьево задержаны 11 рейсов, девять отменены.

Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.