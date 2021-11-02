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Автоэксперт напомнил о правилах вождения в условиях тумана

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Автоэксперт Вячеслав Субботин 2 ноября напомнил о правилах безопасного вождения в условиях тумана.

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Прежде всего, при ограниченной видимости водителям не стоит разгоняться, особенно это важно при езде в правой полосе.

«Скорость надо выбирать небольшую, такую, чтобы ты мог уверенно затормозить. Особенно если едешь в правой полосе. Иметь в виду, что там кто-то может стоять. Кто-то сломался, неправильно припарковался, не сумел заехать на обочину. И таких случаев, что в тумане кто-то наскакивает на автомобиль, — масса», — сказал Субботин в беседе с RT.

Также эксперт напомнил о важности использования противотуманных фонарей. Однако, когда туман рассеивается, их необходимо выключать, так как такие фары слепят водителей, едущих позади.

«Еще нужно иметь в виду, что поверхность дороги скользкая. Туман осаждается, особенно на холодном асфальте», — добавил Субботин.

Также опасность могут представлять животные, которые могут выйти на проезжую часть.

2 ноября сотрудники Госавтоинспекции столицы сообщили, что автомобилистам лучше отказаться от поездок на личном транспорте в связи с плохой видимостью на дорогах Москвы из-за тумана.

Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

В московских аэропортах из-за непогоды отменили десятки рейсов, еще более 100 задерживаются.

Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.

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