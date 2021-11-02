В ГИБДД предупредили московских автомобилистов о плохой видимости из-за тумана

Автомобилистам лучше отказаться от поездок на личном транспорте в связи с плохой видимостью на дорогах Москвы из-за тумана. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщили в Госавтоинспекции столицы.

«Сегодня тот день, когда автомобилистам лучше отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам — стать заметнее, надев яркую одежду», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Для находящихся в дороге водителей в ГИБДД посоветовали держать увеличенную дистанцию, соблюдать пониженную скорость, следить за боковым интервалом, а также не забыть включить «противотуманки».

«Спешить не стоит и пешим участникам дорожного движения. Будьте вдвойне внимательны при переходе дороги», — отметили в ГИБДД.

Накануне на улицы Москвы опустился непроглядный туман. Погодное явление можно наблюдать на всей территории столицы. На некоторых улицах видимость не превышала 20–30 м. Горожане отмечали, что, выходя из дома, попадали в «кисель».

В МЧС предупредили о сильном тумане в столице и области до утра 2 ноября. Из-за неблагоприятных погодных условий водителей попросили значительно снижать скорость движения и не отвлекаться на пользование гаджетами.