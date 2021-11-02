Почти 150 авиарейсов отменили или задержали в Москве из-за тумана

В московских аэропортах отменили 31 рейс, еще 118 задерживаются из-за сильного тумана, опустившегося на город. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Расписания» утром во вторник, 2 ноября.

Так, в Домодедово 14 рейсов отменено и 40 задержано, во Внуково отменили 3 рейса и задерживаются 34, в Шереметьево отменили 14 рейсов и задерживаются 44.

При этом, как отмечает РЕН ТВ, все столичные аэропорты сейчас работают в штатном режиме.

Погодное явление можно наблюдать на всей территории столицы. На некоторых улицах видимость не превышает 20–30 м. Горожане отмечали, что, выходя из дома, попадали в «кисель».

Также серьезные проблемы испытывали и автомобилисты. На дорогах зафиксировали увеличение числа ДТП.

О тумане в Москве и области предупредили ранее 1 ноября в столичном главке МЧС. Предупреждение будет действовать до 10:00 вторника, 2 ноября. Водителей и пешеходов мегаполиса призвали к осторожности из-за непогоды.