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Постпред при ОЗХО рассказал о сокрытии информации по делу Навального странами ЕС

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Германия, Франция и Швеция скрывают информацию по делу блогера Алексея Навального. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, данная информация критически важна для того, чтобы в РФ можно было завершить доследственную проверку на предмет выявления признаков состава преступления в ситуации с Навальным.

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«К сожалению, нам в предоставлении этой информации отказывают», — сказал Шульгин.

Он также назвал театром абсурда тот факт, что ОЗХО скрывает в докладах формулу вещества, которым якобы был отравлен блогер.

«Все сколько-нибудь значительные сведения <...> были вымараны черным фломастером. Сделано это было по просьбе германской стороны, которая якобы исходила из интересов безопасности ФРГ. Появлялась информация о том, что, скрывая формулу химического вещества, немцы хотят не допустить того, чтобы в России узнали, какие навыки, какие технологии они используют... Получается абсурдная ситуация: скрывая от нас формулу химического вещества, якобы в нераспространенческих целях, немцы в то же время указывают на Россию как на страну происхождения этого вещества», — сказал постпред.

Он отметил, что ОЗХО всячески пытается скрыть последствия операции против России, спланированной западными спецслужбами.

«Наглядно получено еще одно свидетельство того, что суета, затеянная западными странами в ОЗХО — ничто иное, как политическая акция, чтобы скрыть следы спланированной западными спецслужбами операции против Российской Федерации», — сказал Шульгин.

Ранее, 5 октября, США и еще 44 страны направили России по линии ОЗХО ряд вопросов о произошедшем с Навальным, заявив, что ждут ответа в течение 10 дней. РФ передала свои ответы уже через два дня и в то же время подготовила встречную ноту в ОЗХО в ответ на письмо ряда стран по инциденту с блогером.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Основным диагнозом по итогам обследований омские врачи назвали нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало его причиной — осталось неясным, однако ядов в моче и крови Навального, по словам омских медиков, обнаружено не было.

22 августа 2020 года блогера перевезли в Германию на самолете. В немецкой клинике заявили о выявлении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Но взятые у него в России анализы их наличия не показали. Немецкая сторона не предоставила доказательств «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской стороны.

В Москве заявили, что Берлин не сообщал Кремлю о своих выводах, а МИД РФ отметил, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Москва направила ФРГ три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них получены не были. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить полиция и прокуратура.

18 августа 2021 года МИД РФ заявил, что инцидент с Навальным был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России. В министерстве отметили, что Германия так и не предоставила никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес России, а ОЗХО «замотала» запрос Москвы о содействии, воспрепятствовав возбуждению дела.

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