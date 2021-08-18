МИД назвал «дело Навального» спланированной провокацией против России

Инцидент с госпитализацией блогера Алексея Навального год назад в Омске является спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России. Об этом в среду, 18 августа, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Там напомнили, что 20 августа исполняется год с момента экстренной госпитализации Навального.

«При этом действия, предпринимавшиеся в течение последних 12 месяцев властями ФРГ и их союзниками, четко указывают на то, что против нашей страны была осуществлена спланированная провокация, направленная на дискредитацию Российской Федерации в глазах мировой общественности и нанесение ущерба ее национальным интересам. Этот нелицеприятный вывод основывается на следующих объективных фактах», — указали в МИДе.

В частности, отмечают в ведомстве, «дело Навального» сразу же стало «плотно сопровождаться агрессивной пропагандистской кампанией западных и аффилированных с ними российских информационных ресурсов, центральным тезисом которой стало голословное утверждение об отравлении блогера российскими спецслужбами».

При этом уже 2 сентября 2020 года германские власти заявили о якобы виновности России в отравлении Навального «боевым отравляющим веществом», однако до сих пор так и не представили международной общественности никаких верифицируемых материальных или документальных доказательств своих обвинений.

Вместе с этим Федеральное ведомство юстиции ФРГ оставило без каких-либо содержательных ответов в общей сложности восемь обращений Генпрокуратуры РФ об оказании международной правовой помощи по «делу Навального», последнее из которых было направлено немецким контрагентам 11 мая этого года. В МИДе уточнили, что от германского ведомства поступают лишь «формальные отписки».

«Сознательная злонамеренность в «деле Навального» по отношению к России отчетливо проявилась в «слаженном взаимодействии» Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ТС ОЗХО) и немецкой дипломатии, временами приобретавшем кафкианские черты», — добавили в министерстве.

Там продолжили, что Берлин и его союзники не упускают возможности использовать шумиху вокруг Навального, искусственно создаваемую при их же участии, в качестве повода для осуществления «в рамках стратегии комплексного сдерживания нашей страны всё новых нападок на нас на площадках различных международных организаций, маскируя их некими правочеловеческими озабоченностями».

«Именно в этих целях и было разыграно «дело Алексея Навального»», — убеждены в МИД РФ.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время полета рейса Томск–Москва. Самолет экстренно сел в Омске, а блогера госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, его перевели на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

В германской клинике рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако взятые в России анализы показали отсутствие подобных веществ. Немецкая сторона не предоставила доказательств «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской стороны по данному вопросу. В Генпрокуратуре России неоднократно указывали на то, что полученные ответы от Германии по инциденту с Навальным являются малоинформативными и не содержат ответов на вопросы.