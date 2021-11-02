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На Украине запустят производство боеприпасов для гранатометов

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На Украине запустят серийное производство боеприпасов для гранатометов. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщила пресс-служба специального конструкторского бюро «Вектор-В».

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«Благодаря усилиям нашей компании на Украине появилось производство боеприпасов для гранатометов... Специальное конструкторское бюро «Вектор-В» передало для дальнейшего серийного производства на государственном предприятии гранатометные боеприпасы ВОГ-17В», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Бюро удалось разработать полностью украинский боеприпас, который впервые за историю независимой Украины выдержал полный цикл государственных испытаний, отметили в пресс-службе.

Так, серийное производство боеприпасов позволит решить одну из неотложных потребностей украинской армии. В настоящее время указанные потребности обеспечиваются за счет импортных закупок.

Ранее, 22 октября, украинские военные получили от США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки. Отмечалось, что вооружение будет перемещено к базам и складам и впоследствии передано военнослужащим для использования.

В тот же день министерство обороны Украины сообщило о получении третьей, заключительной партии военной «помощи» из США, включающей боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение. Поставки вооружений проводятся в рамках договоренности о предоставлении Киеву оборонной помощи в $250 млн, медицинского оборудования, средств вооружения, боеприпасов, высокоточного оружия и средств радиолокационного наблюдения.

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