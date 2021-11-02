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Врио губернатора Ярославской области Евраев заболел коронавирусом

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Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев заболел коронавирусом. Об этом 2 ноября он написал в Instagram.

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«К сожалению, ковид добрался и до меня. ПЦР положительный. Теперь буду работать из дома. Сегодня проведу с коллегами еженедельную оперативку. И еще несколько рабочих совещаний в онлайне», — написал Евраев.

Он добавил, что чувствует себя «неплохо» и надеется, что благодаря вакцинации от коронавируса перенесет заболевание в легкой форме. Евраев призвал жителей региона соблюдать меры безопасности.

22 октября стало известно, что губернатор Воронежской области Александр Гусев приступил к работе после трехнедельного больничного.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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