Актер Трошин назвал уволенного худрука МХАТа Боякова прекрасным человеком

Актер Московского художественного театра имени А.П. Чехова Валерий Трошин во вторник, 2 ноября, в беседе с «Известиями» заявил, что изменения, которые произошли в Московском художественном академическом театре имени М. Горького при художественном руководителе театра Эдуарде Боякове, вызвали у него желание ходить на спектакли МХАТа. Он также назвал Боякова прекрасным человеком.

«Не знаю нового директора МХАТа Горького, знаю художественного руководителя Эдуарда Боякова — прекрасный человек. То, что я там смотрел в последнее время, то, что смотрят мои товарищи и рассказывают мне, я всё больше и больше туда хочу ходить. Раньше у меня не было такого желания, простите, со всем уважением к труппе и прошлому художественному руководителю. Я бы хотел посмотреть многие там премьеры, некоторые я уже посмотрел», — отметил он.

Актер также добавил, что с чем-то в постановке он был согласен, с чем-то нет, но это «нормально».

Накануне Эдуард Бояков сообщил, что покидает театр. По его словам, директор МХАТа Владимир Кехман предложил ему написать заявление об уходе. Бояков отметил, что причиной такого решения стало отношение худрука к президенту театра, актрисе Татьяне Дорониной. При этом он добавил, что согласился уйти с поста, несмотря на то что у него контракт, который в мае Минкультуры продлило на пять лет.

8 октября, накануне первых премьер сезона, Бояков рассказал об обстановке в театре. В частности, он назвал «замороженной» ситуацию с президентом театра Татьяной Дорониной.

2 июля в СМИ появилась информация, что Доронина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить театр и уволить Боякова.

В театре заявили, что данного письма не видели, и предположили, что послание было написано специально, чтобы его распространяли СМИ. Кроме того, там предположили, что актрисой может манипулировать круг лиц, которые используют ее в своих корыстных интересах.

О том, что генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ 27 октября. Он ранее занимал аналогичную должность в Новосибирском государственном театре оперы и балета. Там его сменит дирижер Дмитрий Юровский.