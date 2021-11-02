Прямой эфир
Мир
Лидер ведущей в Японии оппозиционной партии Эдано объявил об отставке
Спорт
Сборная РФ по художественной гимнастике завоевала серебро ЧМ в Японии
Культура
Марина Зудина назвала праздником назначение Хабенского худруком МХТ
Мир
В ФРГ указали на способность Путина одним словом снизить цены на газ
Общество
Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России 6 ноября
Мир
Брат Меган Маркл положительно оценил инициативу сестры стать президентом США
Мир
Тысячи невакцинированных пожарных Нью-Йорка отстранены от работы
Общество
В Севастополе убрали блокпосты по проверке QR-кодов
Мир
Посол Италии в России выступил за перезапуск диалога Москвы и НАТО
Армия
Военные РФ и Сирии провели летно-тактические учения

Актер Трошин назвал уволенного худрука МХАТа Боякова прекрасным человеком

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Московского художественного театра имени А.П. Чехова Валерий Трошин во вторник, 2 ноября, в беседе с «Известиями» заявил, что изменения, которые произошли в Московском художественном академическом театре имени М. Горького при художественном руководителе театра Эдуарде Боякове, вызвали у него желание ходить на спектакли МХАТа. Он также назвал Боякова прекрасным человеком.

«Не знаю нового директора МХАТа Горького, знаю художественного руководителя Эдуарда Боякова — прекрасный человек. То, что я там смотрел в последнее время, то, что смотрят мои товарищи и рассказывают мне, я всё больше и больше туда хочу ходить. Раньше у меня не было такого желания, простите, со всем уважением к труппе и прошлому художественному руководителю. Я бы хотел посмотреть многие там премьеры, некоторые я уже посмотрел», — отметил он.

Актер также добавил, что с чем-то в постановке он был согласен, с чем-то нет, но это «нормально».

Накануне Эдуард Бояков сообщил, что покидает театр. По его словам, директор МХАТа Владимир Кехман предложил ему написать заявление об уходе. Бояков отметил, что причиной такого решения стало отношение худрука к президенту театра, актрисе Татьяне Дорониной. При этом он добавил, что согласился уйти с поста, несмотря на то что у него контракт, который в мае Минкультуры продлило на пять лет.

8 октября, накануне первых премьер сезона, Бояков рассказал об обстановке в театре. В частности, он назвал «замороженной» ситуацию с президентом театра Татьяной Дорониной.

2 июля в СМИ появилась информация, что Доронина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить театр и уволить Боякова.

В театре заявили, что данного письма не видели, и предположили, что послание было написано специально, чтобы его распространяли СМИ. Кроме того, там предположили, что актрисой может манипулировать круг лиц, которые используют ее в своих корыстных интересах.

О том, что генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ 27 октября. Он ранее занимал аналогичную должность в Новосибирском государственном театре оперы и балета. Там его сменит дирижер Дмитрий Юровский.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021