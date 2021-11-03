Чистый опыт: как на «Фукусиме» очищают воду перед сбросом в океан

Япония намерена в 2023 году начать сброс в океан воды с поврежденной землетрясением атомной электростанции «Фукусима-1». Процесс будет проходить поэтапно на протяжении 30 лет. Соседние государства выражают обеспокоенность на этот счет и ждут от японской стороны детальных разъяснений. Как очищают воду на АЭС — в фотогалерее «Известий»