Прямой эфир
Мир
Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в увеличении цен на нефть
Общество
Вильфанд пообещал жителям Подмосковья очень теплую погоду
Мир
Джонсон с уважением отнесся к отсутствию Путина на климатическом саммите
Новости компаний
«Роснефть» обеспечила BP 35% чистой прибыли за девять месяцев 2021 года
Мир
Блинкен заверил Зеленского в укреплении энергобезопасности Украины
Общество
Гостиницы Нижнего Новгорода из-за задержки рейсов переполнены
Политика
Правительство РФ утвердило новые правила причисления сведений к гостайне
Общество
В Минздраве заявили о необходимости сократить срок действия QR-кодов
Культура
В Сети появился новый трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето
Общество
МЧС продлило предупреждение о тумане в Москве

Чистый опыт: как на «Фукусиме» очищают воду перед сбросом в океан

Япония собирается начать избавляться от накопившейся на АЭС жидкости в 2023 году
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Цистерны с очищенной водой
Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Япония намерена в 2023 году начать сброс в океан воды с поврежденной землетрясением атомной электростанции «Фукусима-1». Процесс будет проходить поэтапно на протяжении 30 лет. Соседние государства выражают обеспокоенность на этот счет и ждут от японской стороны детальных разъяснений. Как очищают воду на АЭС — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Вышка электропередач
Фото: ТАСС/Игорь Беляев
К настоящему времени на территории «Фукусимы-1» скопилось 1,25 млн т очищенной воды. Ее собирают в стальные баки
На весь экран
Радиоактивное излучение
Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Показания радиоактивного излучения примерно в 100 м от первого и второго энергоблоков, сильнее всего пострадавших во время аварии 2011 года
На весь экран
Здание первого энергоблока после аварии
Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Свободное место для хранения воды в баках заканчивается, и вопрос о сбросе в океан, по словам руководителя процесса очистки воды Дзюнъити Мацумото, встал очень остро
На весь экран
Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Если не начать сброс накопившейся воды в океан, работы по ликвидации последствий аварии застопорятся
На весь экран
Цистерны с очищенной водой
Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Как утверждают представители энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), вода практически очищена от радиоактивных веществ, она содержит лишь тритий — радиоактивный изотоп водорода
На весь экран
Посторонним вход запрещен
Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Специалисты по очистке подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до 1/40 от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и 1/7 от нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения
На весь экран
Очищенная вода
Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Сотрудница TEPCO демонстрирует очищенную воду. Если система ALPS не справляется с очисткой с первого раза, воду направляют на повторную процедуру
На весь экран
Образец очищенной воды
Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Перед сбросом очищенную в системе ALPS воду будут разбавлять морской водой в соотношении 1:100
На весь экран
Система очистки воды от радиоактивных частиц
Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Для сброса воды в океан компания планирует построить специальный подводный туннель протяженностью в 1 км
На весь экран
Грузовик для перевозки очищенной воды
Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Благодаря туннелю сбрасываемая в океан вода не смешается с той, что забирают для разбавления очищенной воды перед сбросом
На весь экран
Бак с очищенной водой
Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Представители компании подчеркивают, что сброс воды можно будет остановить в любой момент. А точку, где будет выливаться вода, расположат на достаточном удалении от мест рыболовного промысла
На весь экран
Сканирование на содержание радиоактивных частиц
Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Перед входом на основную территорию атомной электростанции всех посетителей сканируют на содержание радиоактивных частиц
На весь экран
Плакат с предупреждением
Фото: ТАСС/Игорь Беляев
«До выхода из зала проверки на радиоактивное облучение запрещено есть, пить и курить!» — гласит надпись на плакате
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021