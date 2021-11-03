Чистый опыт: как на «Фукусиме» очищают воду перед сбросом в океан

Япония намерена в 2023 году начать сброс в океан воды с поврежденной землетрясением атомной электростанции «Фукусима-1». Процесс будет проходить поэтапно на протяжении 30 лет. Соседние государства выражают обеспокоенность на этот счет и ждут от японской стороны детальных разъяснений. Как очищают воду на АЭС — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ТАСС/Игорь Беляев
К настоящему времени на территории «Фукусимы-1» скопилось 1,25 млн т очищенной воды. Ее собирают в стальные баки
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Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Показания радиоактивного излучения примерно в 100 м от первого и второго энергоблоков, сильнее всего пострадавших во время аварии 2011 года
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Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Свободное место для хранения воды в баках заканчивается, и вопрос о сбросе в океан, по словам руководителя процесса очистки воды Дзюнъити Мацумото, встал очень остро
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Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Если не начать сброс накопившейся воды в океан, работы по ликвидации последствий аварии застопорятся
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Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Как утверждают представители энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), вода практически очищена от радиоактивных веществ, она содержит лишь тритий — радиоактивный изотоп водорода
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Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Специалисты по очистке подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до 1/40 от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и 1/7 от нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения
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Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Сотрудница TEPCO демонстрирует очищенную воду. Если система ALPS не справляется с очисткой с первого раза, воду направляют на повторную процедуру
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Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Перед сбросом очищенную в системе ALPS воду будут разбавлять морской водой в соотношении 1:100
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Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Для сброса воды в океан компания планирует построить специальный подводный туннель протяженностью в 1 км
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Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Благодаря туннелю сбрасываемая в океан вода не смешается с той, что забирают для разбавления очищенной воды перед сбросом
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Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Представители компании подчеркивают, что сброс воды можно будет остановить в любой момент. А точку, где будет выливаться вода, расположат на достаточном удалении от мест рыболовного промысла
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Фото: ТАСС/Игорь Беляев
Перед входом на основную территорию атомной электростанции всех посетителей сканируют на содержание радиоактивных частиц
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Фото: ТАСС/Игорь Беляев
«До выхода из зала проверки на радиоактивное облучение запрещено есть, пить и курить!» — гласит надпись на плакате
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