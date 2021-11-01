Экономист оценил поставки газа Молдавии по новым условиям

Поставки газа Молдавии по цене $450 за тыс. куб. м очень выгодны «Газпрому». Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго Сергей Пикин.

«Для «Газпрома» $450 — это лучшая цена и она находится на верней границе. То есть для компании хорошая цена $300, не очень хорошая может быть $200 за тыс. куб. м. А вот цены в $800, $1000 и выше, которые были до этого, на самом деле невероятно раздуты. Попросту говоря, это все перегретая цена», — рассказал он «Газете.Ru».

Он отметил, что «Газпрому» невыгодно поднимать цену слишком высоко, иначе компания рискует продать значительно ниже газа и потерять покупателей.

«Ранее говорилось о $600 за тыс. куб. м газа для Молдавии. Но это неперевариваемая цена для экономики страны. А вот поставки по $450 означают, что в ходе переговоров цены пошли по верхней грани. То есть это очень хорошая и высокая для «Газпрома» цена», — отметил Пикин.

Эксперт также добавил, что для «Газпрома» определенность всегда была важнее, чем случайный и кратковременный заработок. Поэтому цена в $450 на годы вперед важнее $1000 с непонятной перспективой и нестабильной ситуацией на рынке, заключил он.

Ранее в этот же день стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения между «Молдовагазом» и «Газпромом».

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, РФ считает продление контракта взаимовыгодным.

Днем ранее Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа в страну на пять лет. Компания назвала соглашение взаимовыгодным.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в этих выплатах не учитывалось.