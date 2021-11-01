Медведев заявил о пятой фазе пандемии COVID-19 в России

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в России с весны 2021 года продолжается пятая фаза пандемия коронавируса и сейчас наблюдается высокий подъем заболеваемости. Об этом говорится в его статье, опубликованной в понедельник, 1 ноября, в «Российской газете».

«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума», — отметил Медведев.

По его словам, уровень заболеваемости COVID-19 находится на высоком, почти критическом уровне. Жизнь в новой реальности должна быть основана на продуманных и взвешенных решениях, а борьбу с пандемией следует вести общими усилиями всех государств, невзирая на чьи-либо политические амбиции.

Медведев подчеркнул, что сроки первой фазы пандемии — с декабря 2019 года по март 2020-го. По его словам, в этот время в России «приступили к разработке сценариев действий на случай массового распространения болезни».

Он также отметил, что второй этап продлился с середины-конца марта до июня 2020 года, сопровождался закрытием границ и стал самым «острым», третья фаза пришлась на лето — начало осени прошлого года, а четвертый этап наступил в осенне-зимний период 2020-2021 годов и ознаменовался новым ростом заболеваемости.

Зампред Совбеза констатировал, что коронавирус останется с человечеством очень надолго. И даже при условии, что после массового вакцинирования человечество выработает против этой болезни коллективный иммунитет, сохраняется возможность новых локальных вспышек инфекции. При этом есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль.

«Но также очевидно и другое: необходимо сохранять постоянную готовность к отражению подобных угроз в будущем. От государств всего мира это требует серьезнейшего внимания ко всем системам, ответственным за жизнь, здоровье и благополучие граждан. Необходимо внедрение новых технологий и инструментов во все сферы экономики и жизни. Нужно направить максимум сил и ресурсов на устранение ключевых точек неравенства в обществе, поддержку наиболее уязвимых категорий людей, создание «подушки безопасности» на случай чрезвычайных обстоятельств. Каждому человеку должен быть гарантирован доступ к качественной медицинской помощи <...> Ко всему тому, что позволяет людям не просто выживать в сложные времена, а полноценно жить каждый день», — отметил Медведев.

31 октября в России было выявлено максимальное суточное количество заболеваний COVID-19 за весь период пандемии. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщал о 40 993 случаях.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (7603), Санкт-Петербурге (3597) и Московской области (2737). От последствий COVID-19 за минувшие сутки скончались 1158 человек. Выздоровели 27 115 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 472 797 случаев COVID-19, 238 538 летальных исходов. При этом выздоровели 7 358 539 людей.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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