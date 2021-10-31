В России выявили максимальные за пандемию 40 993 случая COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили 40 993 случая COVID-19 в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни.. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (7603), Санкт-Петербурге (3597) и Московской области (2737). От последствий COVID-19 за минувшие сутки скончались 1158 человек. Выздоровели 27 115 пациентов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 472 797 случаев COVID-19, 238 538 летальных исходов. При этом выздоровели 7 358 539 человек.

Ранее, в воскресенье, замруководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью «Известиям» рассказал, почему переболевшим COVID-19 и столкнувшимся с постковидным синдромом не надо идти к терапевту, и насколько заразнее новый штамм коронавируса, обнаруженный в Москве. Кроме того, эпидемиолог подчеркнул, что к нормальной жизни мы сможем вернуться, когда вакцинируются 80% взрослых.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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