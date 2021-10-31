NYT узнал о закрытых переговорах США и России по кибербезопасности

Вашингтон и Москва провели ряд переговоров в закрытом формате по кибербезопасности, пишет 31 октября газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник а американской администрации.

Как пишет издание, встреча на высшем уровне между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным в июне в Женеве положила начало серии контактов между двумя странами.

В частности, главный советник Белого дома по кибернетическим и новейшим технологиям Энн Нойбергер провела серию закрытых онлайн-переговоров со своим российским коллегой, рассказал собеседник газеты.

По его словам, несколько недель назад «после обширных дебатов в американском разведывательном сообществе» Соединенные Штаты раскрыли РФ имена и другие подробности нескольких хакеров, активно осуществлявших атаки на американскую инфраструктуру.

Теперь, как отмечает источник NYT, Вашингтон ждет, приведет ли эта информация к арестам, чтобы проверить серьезность слов Путина о намерении способствовать борьбе с программами-вымогателями и другими киберпреступлениями.