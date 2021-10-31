NYT узнал о закрытых переговорах США и России по кибербезопасности
Вашингтон и Москва провели ряд переговоров в закрытом формате по кибербезопасности, пишет 31 октября газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник а американской администрации.
Как пишет издание, встреча на высшем уровне между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным в июне в Женеве положила начало серии контактов между двумя странами.
В частности, главный советник Белого дома по кибернетическим и новейшим технологиям Энн Нойбергер провела серию закрытых онлайн-переговоров со своим российским коллегой, рассказал собеседник газеты.
По его словам, несколько недель назад «после обширных дебатов в американском разведывательном сообществе» Соединенные Штаты раскрыли РФ имена и другие подробности нескольких хакеров, активно осуществлявших атаки на американскую инфраструктуру.
Теперь, как отмечает источник NYT, Вашингтон ждет, приведет ли эта информация к арестам, чтобы проверить серьезность слов Путина о намерении способствовать борьбе с программами-вымогателями и другими киберпреступлениями.
Высокопоставленный чиновник администрации также отметил, что Соединенные Штаты «очень четко понимают» намерения Путина и Кремля, но считает, что они могут вместе работать по ряду вопросов.
Отмечается, что умеренный подход Байдена «заслужил одобрение во внешнеполитическом истеблишменте России», который рассматривает возросшее участие Белого дома как признак того, что Америка вновь готова к заключению сделок.
20 октября обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус заметил в отношениях России и США «умеренную оттепель». По его словам, администрация США считает, будто двусторонние отношения с Россией по некоторым вопросам повестки в области безопасности постепенно продвигаются в едином направлении.
Вопрос кибербезопасности поднимался на полях российско-американского саммита в Женеве 16 июня, где лидеры двух стран договорились начать консультации по данному направлению. Путин отмечал, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с территории США, Канады и Великобритании.
9 июля президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с Путиным. Лидеры продолжили диалог по поводу борьбы с киберпреступностью и по вопросам информационной безопасности, заявили в Кремле.
27 июля заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг уточнил, что Россия по-прежнему находится во главе списка стран, с территории которых совершаются кибератаки. Однако, как отметил Даунинг, власти России к ним непричастны.
На следующий день Антонов рассказал о том, что Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов США по кибератакам, тогда как 80 российских запросов остались без ответа.