Антонов заявил о молчании США на запросы России по кибератакам

Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов США по кибератакам, тогда как 80 российских запросов остались без ответа. Об этом сообщил в среду, 28 июля, посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Без реакции американской стороны остаются и запросы российских компетентных органов относительно кибератак. В 2020 году таких было 45, а в первом полугодии 2021 года — 35. Со своей стороны мы удовлетворили 10 обращений из США в прошлом году и два в текущем», — сказал Антонов в интервью «РИА Новости».

По его словам, «всё это говорит о том, что нашим странам есть над чем работать».

Антонов также рассказал, что с 2015 года российская сторона 6 раз предлагала США диалог по кибербезопасности. Однако, как уточнил посол, ответа до сих пор нет. Речь идет, в частности, о заключении двустороннего соглашения о предотвращении инцидентов в киберпространстве, а также об обмене «гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга».

Вместе с тем он напомнил, что президент России Владимир Путин озвучил инициативу о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области информбезопасности.

«Очевидно, что наши государства в равной степени сталкиваются с вызовами в цифровой среде. Случаи с недавними хакерскими нападениями на систему здравоохранения Воронежской области и американскую информкомпанию «Касея» подтверждают этот факт. Именно поэтому мы последовательно выступаем с инициативой в адрес Вашингтона наладить профильные контакты», — сказал Антонов.

Кроме того, посол РФ в США подчеркнул, что эксперты профильных ведомств как российской, так и американской сторон уже начали активно контактировать по кибербезопасности.

«Американские коллеги, правда, выступают с избирательных позиций, предпочитая фокусировать консультации на вопросах кибервымогательства. Рассчитываем, что диалог все же приобретет всесторонний характер, поскольку проблематика информбезопасности намного шире», — добавил Антонов.

Он также выразил надежду на то, что «регулярное предметное общение поможет снять накопившиеся в этой сфере озабоченности». Антонов подчеркнул, что Россия всегда открыта для честного и взаимовыгодного сотрудничества, без политизации и скрытых повесток.

«Мы ответственно подходим к вопросам обеспечения кибербезопасности. Свидетельство тому то, что Россия стала первым государством, разработавшим и внесшим 27 июля в ООН проект Конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», — сказал посол.

В целом, по его словам, сотрудничество в этой сфере является одним из наиболее перспективных направлений российско-американских отношений.

Ранее, 2 июля, агентство Bloomberg рассказало о кибератаке на международную IT-компанию Kaseya с применением вируса-вымогателя, к которой якобы могут быть причастны российские хакеры.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг связь официальной Москвы с атакующими США хакерами.

9 июля президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с Путиным. Лидеры продолжили диалог по поводу борьбы с киберпреступностью и по вопросам информационной безопасности, заявили в Кремле.

При этом 27 июля заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг уточнил, что Россия по-прежнему находится во главе списка стран, с территории которых совершаются кибератаки. Однако, как отметил Даунинг, власти России к ним не причастны.

Вопрос кибербезопасности поднимался на полях российско-американского саммита в Женеве 16 июня, где лидеры двух стран договорились начать консультации по данному направлению. Путин отмечал, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с территории США, Канады и Великобритании.