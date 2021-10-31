Оппозиция в Грузии начала митинг перед парламентом в Тбилиси

Оппозиционные партии Грузии проводят митинг перед зданием парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Об этом сообщает в воскресенье, 31 октября, телеканал Mtavari.

Присутствующие протестуют против результатов муниципальных выборов. Организатором митинга выступает кандидат в мэры столицы от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия. Политсила была основана экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.

«Граждане выразили свою волю, они больше не хотят жить в однопартийном, авторитарном особняке. Теперь народ Грузии будет защищать демократию и свой собственный голос», — приводит телеканал сообщение организаторов митинга.

В настоящий момент собравшиеся перекрыли автомобильное движение на проспекте Руставели.

Согласно данным ЦИК республики, представители от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одержали победу в 19 из 20 городов во втором туре выборов мэра Тбилиси. Действующий градоначальник Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, а за его оппонента Мелия проголосовали 44,4% избирателей.

27 октября в Тбилиси завершилась акция правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Основной посыл организаторов акции заключался в том, чтобы оставить в прошлом времена правления партии «Единое национальное движение».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отозвался о Саакашвили как об изменнике государства за побег из страны и за то, что позднее «воровато пробрался обратно».

Саакашвили задержали 1 октября в квартире в Тбилиси после его возвращения в Грузию из Украины накануне муниципальных выборов. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны.

Экс-глава государства в Грузии заочно осужден также по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Помимо этого, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.