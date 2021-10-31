Кандидаты правящей партии Грузии на выборах мэров победили в 19 из 20 городов

Представители от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одержали победу в 19 из 20 городов во втором туре выборов мэра, сообщает 31 октября в ЦИК республики.

Результаты основаны на данных с 99,87% участков в Тбилиси и 100% участков в других городах.

Отмечается, что действующий мэр стлицы Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, а за его оппонента от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелия проголосовали 44,4% избирателей.

В четырех других крупных грузинских городах — Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми — также победили кандидаты «Грузинской мечты».

Оппозиционный кандидат одержал победу только в городе Цаленджих. Там избран представитель партии ЕНД Георгий Харчилава с 51,1% голосов.

30 октября телеканал mtavari.tv обнародовал предварительные результаты экзитпола второго тура местных выборов в Грузии, из которых следовало, что представители оппозиции лидировали в пяти городах — Тбилиси, Рустави, Батуми, Кутаиси и Зугдиди.

При этом телекомпания «Имеди» привела данные о победе действующего мэра грузинской столицы Кахи Каладзе.

27 октября вТбилиси завершилась акция правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Основной посыл организаторов акции заключался в том, чтобы оставить в прошлом времена правления основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отозвался о Саакашвиле как об изменнике государства за побег из страны и за то, что затем «воровато пробрался обратно».

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию накануне муниципальных выборов. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны.

Экс-глава государства в Грузии заочно осужден также по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Помимо этого Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.