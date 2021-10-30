Грузинский телеканал объявил о победе оппозиции в пяти крупных городах

Телеканал mtavari.tv в субботу, 30 октября, обнародовал предварительные результаты экзитпола второго тура местных выборов 2021 года, которые проходят в Грузии. Глава грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия набирает 51% голосов в выборах мэра Тбилиси.

Согласно предварительным данным опроса на 18:00 по тбилисскому времени (17:00 мск), голоса избирателей распределились следующим образом: Мелия занимает лидирующую позицию в качестве предполагаемого мэра Тбилиси, за ней идет Каха Каладзе («Грузинская мечта — Демократическая Грузия» — 49%).

В Батуми 51% голосов набрал Георгий Киртадзе («Единое национальное движение»), в Рустави — Давид Киркитадзе (ЕНД — 53%), в Кутаиси — Хатия Деканоидзе (ЕНД — 53%) и в Зугдиди — Анзор Мелия (ЕНД — 53%).

При этом телекомпания «Имеди» приводит данные о победе действующего мэра грузинской столицы Кахи Каладзе, который якобы набирает 57,2% голосов.

Ранее, 27 октября, в грузинском Тбилиси завершилась акция правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Главный посыл организаторов акции заключался в том, чтобы оставить в прошлом времена правления основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также назвал Саакашвили изменником государства за то, что он отказался от грузинского гражданства, «сбежал из страны», а затем «воровато пробрался обратно».

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию накануне муниципальных выборов. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны.

Экс-глава государства в Грузии заочно осужден также по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

3 октября президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому он займется вопросом его возвращения. В тот же день Гарибашвили заявил, что Саакашвили сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Он рассказал, что бывший президент и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить в этом власти Грузии.

20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы страны. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов. Позднее в прокуратуре раскрыли подробности прибытия Саакашвили в Грузию с Украины на судне «Вильнюс». Пребывание Саакашвили в грузовике подтверждалось записями, изъятыми из его телефона.

Однако 29 октября власти Украины подготовили текст обращения к Грузии с требованием передать Саакашвили Украине. При этом за несколько дней до этого грузинская сторона опровергла заявления о подобных переговорах с Украиной.