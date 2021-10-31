В Италии умер «отец» тирамису

На севере Италии в возрасте 93 лет скончался ресторатор Адо Кампеол, которого называют отцом знаменитого десерта тирамису. Об этом сообщил в субботу, 30 октября, губернатор области Венето Лука Дзайа, который лично знал Кампеола.

«С Адо Кампеолом, который умер сегодня в возрасте 93 лет, Тревизо потеряла звезду своей гастрономической истории, которая теперь будет сверкать на небесах», — написал Дзайа в Facebook.

Он напомнил, что Кампеол владел рестораном Alle Beccherie в Тревизо. Именно там в 1970 году появился первый тирамису «благодаря интуиции и фантазии» супруги ресторатора.

Итальянское издание Libero Quotidiano отмечает, что тирамису — это успешный результат несчастного случая. Полюбившийся во всем мире десерт на самом деле получился во время приготовления ванильного мороженого. В момент, когда немного сыра маскарпоне попало в смесь из яиц и сахара, шеф-повар ресторана Роберто Линганотто попробовал получившуюся смесь и пришел в восторг.

Однако после того как десерт попробовала супруга Кампеола, запив его при этом кофе, решено было дать название этому блюду и продавать его в ресторане. Оно стало называться «тирамису» — «тяни меня вверх» (в переводе с итальянского языка) или же «подбодри меня».