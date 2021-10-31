Сотни пассажиров скопились в Шереметьево в начале нерабочей недели

В воскресенье, 31 октября, в преддверии нерабочей недели в московском аэропорту Шереметьево скопились сотни пассажиров.

По словам корреспондента «Известий», люди выстраиваются в длинные очереди на регистрацию на рейс, при этом многие из них спускают на нос или подбородок медицинские маски и не соблюдают безопасную дистанцию.

В пресс-службе аэропорта и Роспотребнадзоре не прокомментировали массовое нарушение санитарных норм на территории воздушной гавани.

24 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что жители России должны приложить максимум усилий для борьбы с коронавирусом, в том числе ограничить контакты, чтобы «хорошо встретить Новый год». Она рекомендовала использовать предстоящие нерабочие дни для того, чтобы вакцинироваться от COVID-19, а также призвала оставаться дома в этот период.

20 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости власти регионов могут продлить нерабочие дни или начать этот период раньше. Заработная плата сотрудников на данный период будет сохранена.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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