Главврач египетской больницы рассказал о состоянии отравившихся россиян

Главный врач египетской больницы Абделькадер Давидар 31 октября рассказал «Известиям» о самочувствии россиян, отравившихся в отеле в Хургаде.

По его словам, граждане РФ поступили в больницу 30 октября.

«У них наблюдается рвота, диарея, боли в желудке и высокая температура. Симптомы появились после приема какой-то пищи. В приемном покое им начали оказывать необходимую помощь. Некоторых из них госпитализировали. Их состояние я бы назвал средней степени тяжести. Сегодня утром мы выписали примерно 30% пострадавших. И мы ожидаем, что к сегодняшнему вечеру сможем выписать остальных. Большая часть симптомов уже прошла, и пациенты чувствуют себя намного лучше», — заявил медик.

О массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal стало известно 30 октября.

На следующий день в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся россиян в Хургаде достигло 40 человек, при этом четверо из них на тот момент уже были выписаны из больницы.

Один из граждан РФ, покинувший отель 29 октября, вернулся в Россию с отравлением. Как рассказал мужчина журналистам, плохо ему стало еще в самолете.

31 октября помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы заявил, что отель AMC Royal закрывается на неопределенный срок. Мера продлится до тех пор, пока гостиница не будет соответствовать всем требуемым критериям работы.

В беседе с «Известиями» постояльцы отмечали антисанитарию в отеле. По их словам, еда была невкусной, а тарелки грязными.