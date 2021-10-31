Прямой эфир
Мир
Bloomberg узнал о волнении США и Японии из-за слов Путина о нефти за $100
Общество
Москвичам в воскресенье пообещали погоду «миллион на миллион»
Мир
В США определили «роль» России в газовом кризисе
Общество
В Минпросвещения объяснили закрытие приема в колледжи РФ по 43 профессиям
Общество
В Туве задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Спорт
Петр Ян после победы назвал Сэндхагена непростым соперником
Наука
NASA и SpaceX попросили астронавтов справлять нужду в скафандры
Туризм
Министерство туризма Египта объявило о закрытии отеля после отравления россиян
Общество
Путин заявил об ускоренном росте средней температуры в России
Мир
Байден выразил обеспокоенность в связи с наличием у Турции С-400

Главврач египетской больницы рассказал о состоянии отравившихся россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный врач египетской больницы Абделькадер Давидар 31 октября рассказал «Известиям» о самочувствии россиян, отравившихся в отеле в Хургаде.

По его словам, граждане РФ поступили в больницу 30 октября.

«У них наблюдается рвота, диарея, боли в желудке и высокая температура. Симптомы появились после приема какой-то пищи. В приемном покое им начали оказывать необходимую помощь. Некоторых из них госпитализировали. Их состояние я бы назвал средней степени тяжести. Сегодня утром мы выписали примерно 30% пострадавших. И мы ожидаем, что к сегодняшнему вечеру сможем выписать остальных. Большая часть симптомов уже прошла, и пациенты чувствуют себя намного лучше», — заявил медик.

О массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal стало известно 30 октября.

«Никто не знал, что за авария»: в Красноярске выясняют причины массового отравления водой
Жители сообщили о резком запахе канализации вскоре после проведения аварийных работ

На следующий день в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся россиян в Хургаде достигло 40 человек, при этом четверо из них на тот момент уже были выписаны из больницы.

Один из граждан РФ, покинувший отель 29 октября, вернулся в Россию с отравлением. Как рассказал мужчина журналистам, плохо ему стало еще в самолете.

31 октября помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы заявил, что отель AMC Royal закрывается на неопределенный срок. Мера продлится до тех пор, пока гостиница не будет соответствовать всем требуемым критериям работы.

В беседе с «Известиями» постояльцы отмечали антисанитарию в отеле. По их словам, еда была невкусной, а тарелки грязными.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021