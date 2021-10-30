США и ЕС договорились об американских пошлинах на сталь и алюминий

США и ЕС достигли договоренности между в споре об американских пошлинах на сталь и алюминий, которые администрация экс-президента Штатов Дональда Трампа ввела в 2018 году. Об этом сообщило 30 октября Associated Press со ссылкой на Белый дом.

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, торговый представитель США Кэтрин Тай и министр торговли Джина Раймондо объявили о соглашении в субботу», — передает агентство.

Подчеркивается, что пошлины не будут отменены полностью, но «некоторое количество европейской стали и алюминия будет разрешено ввозить в США без пошлин».

О том, что США и ЕС готовятся объявить о достижении договоренности по поводу урегулирования спора об американских пошлинах на сталь и алюминий сообщало ранее в этот день агентство Reuters.

11 октября старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова заявила «Известиям», что восходящий тренд на рост стоимости алюминия продолжается с мая 2020 года и только набирает силу. Цены на этот металл, достигшие на торгах $3044 за тонну, могут расти вплоть до $3200 за тонну в среднесрочной перспективе.

Ранее в этот же день стоимость алюминия обновила максимум, преодолев отметку в $3 тыс. за тонну впервые с июля 2008 года.

В сентябре заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью агентству Bloomberg подчеркнул, что торговые отношения между Евросоюзом и США при администрации американского президента Джо Байдена улучшились по сравнению с временами президентства Дональда Трампа.

Администрация Трампа с 1 июня 2018 года ввела пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС на уровне 25% и 10% соответственно с целью защиты американской промышленности. ЕС ввел ответные тарифные меры на импорт из США.