Вопреки всему: как алюминиевая отрасль в России пережила кризис

Российской алюминиевой компании «Русал» исполняется 20 лет. За это время ей и всей отрасли пришлось преодолеть экономический упадок, мировой финансовый кризис и западные санкции. Как алюминиевая промышленность в России не только удержалась на плаву, но и вышла на лидирующие позиции — в материале «Известий».

Сложный путь

После распада СССР алюминиевая промышленность переживала непростое время. Фактически она оказалась в глубоком кризисе, под контролем иностранных компаний и преступных группировок, без сырья и средств для развития.

Самый серьезный удар по отрасли пришелся на 1990-е, когда пострадали и другие сферы экономики. Возникла гиперинфляция, заводы перестали финансироваться из государственного бюджета, оборот компаний уменьшался. Это привело к многомесячным задержкам в зарплате, массовым увольнениям и масштабному воровству. Рабочие выносили с заводов всё, что могли продать.

Возникла и другая проблема. Многие глиноземные предприятия, которые обеспечивали отрасль сырьем, после распада СССР оказались в других странах — Украине, Казахстане и Азербайджане. Своего глинозема в России оказалось вдвое меньше, чем нужно.

Из-за тяжелого положения в стране у заводов упали доходы, спрос на алюминий снизился. Пришлось переориентироваться на экспорт.

Западные компании воспользовались ситуацией и стали скупать акции российских компаний, устанавливая над ними контроль и выжимая максимальную прибыль, не заботясь о сотрудниках и развитии.

Фото: РУСАЛ

Наибольшую опасность представляла организованная преступность: криминальные авторитеты предлагали «крышевать» заводы за определенные суммы или процент с прибыли. Отказаться от такого предложения было невозможно.

В это время один из крупных российских алюминиевых заводов — Саяногорский — возглавил Олег Дерипаска. За несколько лет ему удалось наладить бизнес-процессы и устранить массовое воровство.

В нулевых иностранные компании начали избавляться от своих активов в России. Отечественным промышленникам стало понятно, что оживить алюминиевую отрасль в стране можно только через объединение разрозненных предприятий. Дерипаска начинает создавать вертикально интегрированную компанию с полным производственным циклом. Так возникает «Сибирский алюминий», а в 2000 году — «Русал».

Вчера и сегодня

Но Россия по-прежнему зависела от зарубежных поставок глинозема. Для обеспечения независимости и безопасности «Русал» получил контроль над боксито-глиноземными комплексами в Африке, на Ямайке и в Южной Америке.

В 2007 году Дерипаска заключает еще более масштабную сделку: объединяет алюминиевые и глиноземные активы «Русала», группы СУАЛ и швейцарской компании Glencore. Кроме того, в составе компании появились фольгопрокатный завод «Арменал» (Армения), Всероссийский алюминиево-магниевый институт, Инженерно-технологический центр, НкАЗ, КрАЗ и другие заводы.

На их основе возникает Объединенная компания «РУСАЛ». Сейчас она стала крупнейшим в мире производителем первичного алюминия.

Трудности не закончились. Сначала мировой финансовый кризис 2008 года вынудил промышленников сократить объемы производства, затем в 2018-м Дерипаске пришлось отказаться от контролирующих пакетов акций «Русала» из-за западных санкций.

Этот шаг позволил сохранить тысячи рабочих мест и социальные проекты, а также продолжить научные разработки.

Фото: РУСАЛ

«За последние 20 лет алюминиевая промышленность в России претерпела серьезные перемены. Были модернизированы заводы по выпуску первичного металла, введены новые технологии, обеспечивающие его качество, уменьшение выбросов, увеличение производительности. Сегодня большая часть продукции, выпускаемой ОК РУСАЛ, — это продукция с высокой добавленной стоимостью, слитки различных сплавов, заготовка для проволоки и т.д. Эти и другие улучшения, безусловно, отразились и на росте объемов производства первичного алюминия в России», — рассказал «Известиям» кандидат технических наук, специалист в области металловедения алюминиевых сплавов, директор по развитию бизнеса и новых технологий «Арконик Россия» Александр Дриц.

Сейчас производство алюминия в России сосредоточено на сибирских заводах. Они обеспечены собственным сырьем на сто лет вперед.

«Русал» всегда выступал неким стабильный фактором и по поставке сырья, и по установлению правил работы с ним. Когда возникали непонятные ситуации, всегда можно было рассчитывать, что у «Русала» есть глинозем, с ним всегда можно договориться, он идет на контакт. Это выручало», — отметил в беседе с «Известиями» директор по маркетингу компании «Татпроф» Евгений Рачков.

Взгляд в будущее

Сейчас алюминиевая отрасль в России устойчива и продолжает активно развиваться, но возможностей для роста еще много.

По словам Рачкова, промышленники стремятся увеличить объемы производства и рассчитывают на автомобилестроение. «Оно может стать главным драйвером потребления алюминия. К сожалению, местные производители пока используют черный металл, сталь, но это прошлый век. Им в любом случае придется перестроиться и начать применять алюминий», — пояснил он.

Еще одно перспективное направление для отрасли — 3D-печать. С ее помощью можно создавать сложные и высокоточные детали и изделия. Традиционные способы обработки алюминия не позволяют это сделать. Кроме того, 3D-печать позволяет снизить вес и объем изделия, а значит и стоимость.

В последние годы алюминий стал чаще применяться при строительстве небольших пешеходных мостов, что тоже на пользу отрасли. Мосты из алюминия легкие, меньше стоят и не требуют дополнительных затрат при эксплуатации. До недавнего времени мосты в России возводили из стали, бетона, камня и дерева, но всё больше регионов заинтересовались в технологии. В других странах ее уже вовсю используют: европейцы, к примеру, сооружают тысячи пешеходных и велосипедных мостиков из алюминия.

По словам Дрица, для отрасли перспективно развитие внутреннего рынка. «Несмотря на рост, в России потребление алюминия на душу населения всё равно в два раза ниже европейского уровня. Сферы, где это возможно, — это дальнейший рост упаковочного сегмента в связи со ставкой на экологию, освоение решений для транспортного машиностроения, автомобилестроения, коммерческого и железнодорожного транспорта», — сказал он.

Дриц добавил, что алюминиевую промышленность нужно поддерживать на государственном уровне, а также закреплять эту позицию в законах.

«Необходимо продолжить работу по стандартизации, чтобы алюминий мог использоваться наравне со сталью и другими материалами в тех областях, где он еще недостаточно представлен. Например, во всем мире алюминий широко используется в строительстве пассажирских и грузовых железнодорожных вагонов, тогда как у нас пока только началось его применение в «Ласточках», разработанных по зарубежной документации. Наши же конструктора, не имея соответствующих стандартов, испытывают трудности в создании такой техники», — пояснил эксперт.

Сегодня алюминиевая промышленность может поддерживать не только российскую экономику, но и социальную сферу. «РУСАЛ за 20 лет смог многое преодолеть и достичь лидерства в мировой алюминиевой промышленности. Это позволяет компании повышать качество жизни в регионах присутствия, осуществляя многие социальные проекты, направленные на развитие городских территорий, спорта и культуры, образования и медицины. Но еще больше предстоит сделать в будущем», — делится генеральный директор компании Евгений Никитин, который более 25 лет жизни отдал алюминиевой отрасли.

На своем опыте за прошедшие 20 лет РУСАЛ показал, что справиться с кризисами, санкциями и другими сложностями можно — общими усилиями.