Премьер-министр Украины предложил заменить природный газ на биотопливо

Природный газ предложено заменить биотопливом на Украине. С инициативой выступил премьер-министр страны Шмыгаль, передает телеканал «Известия». Мера якобы поможет справиться с газовым кризисом. По словам премьера, настало время задуматься об энергоэффективности и сбережении ресурсов. Ожидается, что отопительный сезон пройдет легче с альтернативными видами топлива. При этом 27 октября Украина сообщала о достаточных запасах газа.

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