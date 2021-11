«Всё это действительно похоже на театр»

Лора Бэйли — американская актриса. Родилась 28 мая 1981 года в штате Миссисипи. Наиболее известна как актриса озвучения аниме-сериалов, компьютерных игр и мультфильмов. Среди ее работ: аниме Dragon Ball Z, «Стальной алхимик», «Школа убийств», игры Spider-Man, Uncharted: The Lost Legacy, Uncharted 4, Street Fighter, Final Fantasy XIII, BloodRayne, The Last of Us Part II.