Есть города, судьбой своей врастающие в историю страны в её решающие, переломные моменты. Есть города, воплотившие характер народа, его дух и традиции. Таков Севастополь. Подтверждением этих слов служат в том числе события его 250-дневной обороны 1941–1942 годов, 80-летний юбилей которой мы отмечаем в эти дни.

Первому ночному авианалету город подвергся 22 июня 1941 года в 3 часа 13 минут — почти за час до начала Великой Отечественной войны. Целью был избран именно Севастополь как главная база Черноморского флота. В сентябре-октябре после падения Одессы 11-я немецкая армия под командованием генерала Эриха фон Манштейна начала боевые действия против наших войск на севере Крыма. 29 октября оборона наших частей была прорвана.

Манштейн писал в своих мемуарах «Утерянные победы»: «Севастополь — крепость слабая, взять маршем, коротким ударом». Для выполнения этого приказа из состава 11-й армии была сформирована мотомеханизированная бригада полковника Хайнца Циглера. Она наносила свой удар вдоль приморского шоссе из оккупированных Сак в направлении Севастополя. В 16:35 30 октября 1941 года по её подразделениям открыла огонь 54-я береговая батарея 1-го отдельного артдивизиона Береговой обороны Главной базы Черноморского флота, находившаяся в поселке Николаевка. С этих залпов началась 250-дневная героическая оборона города.

Эта батарея была построена под руководством ее командира лейтенанта Ивана Ивановича Заики с привлечением личного состава и местных жителей Николаевки летом 1941 года. 54-я батарея имела своей задачей противодесантную оборону морского побережья. На вооружении стояли четыре 102-мм орудия Б-2. Дальность огня — около 20 км. Не имея практически никакого прикрытия, батарея сражалась почти четверо суток. В 17:45 2 ноября Заика послал в Севастополь последнюю радиограмму: «Связь кончаю. Батарея атакована и окружена. Прощайте!» С 30 октября по 2 ноября 54-я батарея уничтожила 15 единиц бронетехники, около 100 автомашин, два орудия, два тягача, один склад и 700 человек живой силы противника.

В Государственном музее-заповеднике героической обороны и освобождения Севастополя хранится один из документов, принадлежавших Ивану Заике — удостоверение командира партизанского отряда. Откуда этот документ появился? Когда батарея была окружена, 27 человек личного состава, среди них и раненые, были отправлены в Севастополь. Командиру батареи, его жене, комиссару и еще 12 бойцам удалось вырваться из окружения. Супруги Заика долго скрывались, пока не пришли в Карасубазарский район (современный город Старый Крым). Иван Заика выдавал себя за заключенного, которого освободили из советской тюрьмы, а Валентина — за беженку с Украины. В 1943 году им удалось установить связь с крымскими партизанами.

В фондах музея есть и еще один значимый документ. Это статья политрука Саввы Муляра, военкома 54-й батареи, которую он написал для газеты «Красный флот», она была опубликована 4 января 1942 года. Муляр описывает четырехдневный бой батареи: «В этой горячей схватке нам удается каждую минуту уничтожать по десятку и больше пьяных фашистских варваров. Мы не рассчитывали на какой-нибудь выход остаться в живых, мы решили бить фашистов до последнего патрона, а потом взорвать себя гранатами, чтобы не остаться живыми в руках фашистских варваров. Мы старались как можно более жестко отомстить врагу за погибших наших товарищей, как Кардаш, Гавриленко, Зачепилов. Старались, чтобы зарвавшиеся фашисты как можно больше заплатили своими головами авансом за нашу жизнь, старались с честью выполнить великую клятву перед Родиной — Воинскую присягу… Личный состав батареи с честью оправдал воинское звание краснофлотцев. Недаром фашистские изверги так ненавидят моряков. Для нас это лестно. Мы и впредь будем бить фашистскую сволочь до полного уничтожения».

Личный состав 54-й батареи на момент начала боев 30 октября 1941 года насчитывал 120 человек, в живых остались не больше 40. Благодаря их стойкости, гарнизон Севастополя сумел отразить попытку противника овладеть городом с ходу, тем самым сломав планы фашистского командования и разрушив миф о том, что Севастополь плохо укреплен и будет взят за несколько дней.

Противник предпримет еще три штурма уже основными силами армии, сосредоточит у стен города 80% всей тяжелой артиллерии вермахта (в том числе и 800-миллиметровое орудие «Дора»), но сможет войти в Севастополь только спустя восемь месяцев, продвинувшись за это время всего на 16 км, которые отделяли линию фронта от границы города.

Спустя три года после окончания героической обороны города английский журналист, корреспондент Би-Би-Си и «Санди таймс», Александр Верт напишет: «Одной из загадок войны навсегда останется вопрос, почему в 1941–1942 годах, несмотря на подавляющее превосходство немцев, <…> Севастополю удалось продержаться 250 дней и почему в 1944 году русские взяли его за четыре дня?» Каждому, кто побывал в Севастополе 9 мая, видел лица ветеранов, когда они смотрят на тревожные языки Вечного огня, понятно, что никакой загадки нет.

Автор — научный сотрудник Государственного музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя

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