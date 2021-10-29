Прямой эфир
Мир
Глава OMV рассказал о заполнении газом второй нитки СП-2 до конца года
Мир
В Кремле прокомментировали заявление США о притеснении СМИ в России
Мир
Песков рассказал об ожиданиях Москвы от саммита G20
Общество
Блокпосты для проверки QR-кодов начали устанавливать на въезде в Севастополь
Общество
В оперштабе рассказали о росте коллективного иммунитета в России
Мир
Украина начала поставлять газ Молдавии
Общество
В Кремле оценили слова председателя КС об ограничениях в пандемию
Мир
Политолог оценил заявление Пентагона о военной мощи Китая
Общество
В Минздраве рассказали о влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию женщин
Интернет
Глава Avast в России и СНГ дал рекомендации по кибербезопасности

Американист указал на политиканство в решении Байдена по выплатам мигрантам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в пятницу, 29 октября, в беседе с «Известиями» оценил план администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена выплатить компенсаций мигрантам, пострадавшим в результате миграционной политики экс-президента Дональда Трампа.

Джо свидания: администрация Байдена просит мигрантов не бежать в США
Почему новому президенту не удается справиться с кризисом на границе с Мексикой лучше, чем Дональду Трампу

«Я не знаю, чего тут больше — политиканства с точки зрения критики Трампа и его подходов к миграционным проблемам, реального желания помочь, или же это просто игра с расчетом на то, что такое решение никогда не примут. Я думаю, тут всего понемножку намешано», — отметил он.

Рогулев напомнил, что продолжается кампания против Трампа — расследования, связанные со штурмом Капитолия, и попытки привлечь экс-президента. Кроме того, идут бесконечные баталии по поводу бюджета, расходов, госдолга, инфраструктурного проекта Байдена, добавил он

«Я не знаю, где на всё найти деньги, но конкретно по мигрантам предложение, с моей точки зрения, носит провокационный характер. Реализовать это достаточно сложно. Где находятся эти семьи? В США? Или их уже выдворили? У них, что, легальный статус появился? Платить будут всем? В общем, закрадываются сомнения, хотят ли в администрации Байдена действительно реализовать такую инициативу», — заключил эксперт.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США рассматривает возможность выплат компенсаций пересекшим южную границу страны мигрантам, чьи семьи были разлучены в результате миграционной политики Трампа.

Отмечалось, что общая сумма выплат может составить более $1 млрд. При этом каждому члену пострадавшей семьи могут выплатить до $450 тыс. в зависимости от обстоятельств.

Как указал российский сенатор Алексей Пушков, решение президента США по выплатам мигрантам может негативно отразиться на долларе, отметив, что валюта может сильно обесцениться. По его мнению, «щедрость Байдена в отношении мигрантов будет оплачивать вся планета».

45-й президент США придерживался так называемой политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. Он выступал за ограничение числа иммигрантов, введение новых процедур их проверки и снижение числа принимаемых беженцев.

Сразу после вступления на пост президента США Байден подписал три указа в сфере миграционной политики страны, которые отменяют распоряжения Трампа. Одно из них касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными на границе США и Мексики.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021