Американист указал на политиканство в решении Байдена по выплатам мигрантам

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в пятницу, 29 октября, в беседе с «Известиями» оценил план администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена выплатить компенсаций мигрантам, пострадавшим в результате миграционной политики экс-президента Дональда Трампа.

«Я не знаю, чего тут больше — политиканства с точки зрения критики Трампа и его подходов к миграционным проблемам, реального желания помочь, или же это просто игра с расчетом на то, что такое решение никогда не примут. Я думаю, тут всего понемножку намешано», — отметил он.

Рогулев напомнил, что продолжается кампания против Трампа — расследования, связанные со штурмом Капитолия, и попытки привлечь экс-президента. Кроме того, идут бесконечные баталии по поводу бюджета, расходов, госдолга, инфраструктурного проекта Байдена, добавил он

«Я не знаю, где на всё найти деньги, но конкретно по мигрантам предложение, с моей точки зрения, носит провокационный характер. Реализовать это достаточно сложно. Где находятся эти семьи? В США? Или их уже выдворили? У них, что, легальный статус появился? Платить будут всем? В общем, закрадываются сомнения, хотят ли в администрации Байдена действительно реализовать такую инициативу», — заключил эксперт.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США рассматривает возможность выплат компенсаций пересекшим южную границу страны мигрантам, чьи семьи были разлучены в результате миграционной политики Трампа.

Отмечалось, что общая сумма выплат может составить более $1 млрд. При этом каждому члену пострадавшей семьи могут выплатить до $450 тыс. в зависимости от обстоятельств.

Как указал российский сенатор Алексей Пушков, решение президента США по выплатам мигрантам может негативно отразиться на долларе, отметив, что валюта может сильно обесцениться. По его мнению, «щедрость Байдена в отношении мигрантов будет оплачивать вся планета».

45-й президент США придерживался так называемой политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. Он выступал за ограничение числа иммигрантов, введение новых процедур их проверки и снижение числа принимаемых беженцев.

Сразу после вступления на пост президента США Байден подписал три указа в сфере миграционной политики страны, которые отменяют распоряжения Трампа. Одно из них касается воссоединения семей нелегальных мигрантов с детьми, разлученными на границе США и Мексики.