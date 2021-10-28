США заявили о желании обсудить на G20 предотвращение новых пандемий

Соединенные Штаты рассчитывают, что одной из главных тем на саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет 30–31 октября в Риме, станет предотвращение новых пандемий в будущем. Об этом 28 октября сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«G20 будет сфокусирована на будущем, том, как мы должны предотвращать будущие пандемии, как обеспечить то, чтобы мир был скоординирован», — сказал он.

Ранее, 24 октября, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус во время своего выступления на саммите в Берлине заявил, что у мира есть все необходимые инструменты для победы над COVID-19, в том числе и медицинские, но эти возможности не используются должным образом. В результате, по его словам, от коронавирусной инфекции умирают почти 50 тыс. человек еженедельно, и до окончания эпидемии еще далеко. Глава ВОЗ подчеркнул, что правительства и фармпроизводители должны «доставить гораздо больше доз вакцин, особенно в наиболее уязвимые страны», поскольку это единственный способ взять распространение болезни под контроль.

До этого, 10 октября, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила, что прогнозы относительно сроков завершения пандемии COVID-19 пока делать рано, поскольку впереди еще могут встретиться новые непредвиденные трудности. По ее словам, впереди возможно появление новых вариантов штаммов коронавируса. В то же время эксперт подчеркнула, что улучшению эпидемиологической ситуации способствует уровень вакцинации в 70–80%.

7 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе совместной пресс-конференции с ВОЗ, посвященной равному распределению вакцин, заявил, что недостаточный уровень вакцинации от коронавируса в мире может привести к устойчивости новых вариантов к препаратам.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.