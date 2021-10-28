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США заявили о желании обсудить на G20 предотвращение новых пандемий

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Соединенные Штаты рассчитывают, что одной из главных тем на саммите «Большой двадцатки» (G20), который пройдет 30–31 октября в Риме, станет предотвращение новых пандемий в будущем. Об этом 28 октября сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«G20 будет сфокусирована на будущем, том, как мы должны предотвращать будущие пандемии, как обеспечить то, чтобы мир был скоординирован», — сказал он.

Ранее, 24 октября, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус во время своего выступления на саммите в Берлине заявил, что у мира есть все необходимые инструменты для победы над COVID-19, в том числе и медицинские, но эти возможности не используются должным образом. В результате, по его словам, от коронавирусной инфекции умирают почти 50 тыс. человек еженедельно, и до окончания эпидемии еще далеко. Глава ВОЗ подчеркнул, что правительства и фармпроизводители должны «доставить гораздо больше доз вакцин, особенно в наиболее уязвимые страны», поскольку это единственный способ взять распространение болезни под контроль.

До этого, 10 октября, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила, что прогнозы относительно сроков завершения пандемии COVID-19 пока делать рано, поскольку впереди еще могут встретиться новые непредвиденные трудности. По ее словам, впереди возможно появление новых вариантов штаммов коронавируса. В то же время эксперт подчеркнула, что улучшению эпидемиологической ситуации способствует уровень вакцинации в 70–80%.

7 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе совместной пресс-конференции с ВОЗ, посвященной равному распределению вакцин, заявил, что недостаточный уровень вакцинации от коронавируса в мире может привести к устойчивости новых вариантов к препаратам.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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