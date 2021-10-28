Президент Молдавии назвала виновных в газовом кризисе

Газовый кризис в Молдавии оказался настолько тяжелым, поскольку последние 30 лет политики страны ничего не делали для повышения энергетической безопасности. Об этом заявила в четверг, 28 октября, молдавский лидер Майя Санду в ходе брифинга.

Она напомнила, что в настоящее время республика проходит через кризис. При этом, по словам Санду, он не зависит от нынешних властей.

«Наша ситуация осложняется из-за безответственных представителей власти, которые управляли страной последние 30 лет, поскольку они использовали схемы в области энергетики, чтобы пополнить карманы, и не делали ничего для защиты энергетической системы страны, — подчеркнула президент Молдавии.

Молдавский лидер уточнила, что даже при таких условиях правительство страны окажет поддержку населению. Вместе с тем она добавила, что говорить о конкретных мерах можно будет только после того, как станет известна цена топлива из нового контракта.

В то же время Санду попросила Румынию, Польшу, Германию и Азербайджан помочь стране в преодолении сложной ситуации с поставками топлива. По ее словам, этот вопрос поднимался во время визита президента в Вену.

Ранее в этот день в Санкт-Петербурге руководство «Газпрома» провело встречу с делегацией из Кишинева по условиям нового контракта на поставку российского газа. При этом в компании не раскрыли подробности итогов переговоров.

В тот же день премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица рассказала, что республика и «Газпром» достигли прогресса в переговорах о поставках газа. Она обратила внимание на то, что страна не может покупать газ по рыночным ценам, а также на условиях, предлагаемых «Газпромом». Однако Гаврилица подчеркнула, что Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте с «Газпромом» на поставки газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября указал на то, что Москва не предъявляет Кишиневу политических условий для возобновления поставок газа. Он добавил, что у страны есть «проблема долга» за газ перед Россией. Песков также напомнил, что «Газпром» предложил Кишиневу скидку на поставки этого энергоносителя.

Основным экспортером газа в Республику Молдова является «Газпром». При этом контракт на поставку топлива истек в конце сентября. Переговоры по газу между Молдавией и Россией проходили в Москве 21–22 октября и закончились безрезультатно.

«Газпром» прекратит поставки газа в эту страну с 1 декабря, если не будет подписан новый контракт. Газовый холдинг предлагал соглашение по рыночной цене со скидкой в 25% при условии, что Кишинев пообещает в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Молдавия, ссылаясь на отсутствие средств, настаивала на снижении цены на 50%. Кроме того, Кишинев хочет провести аудит с целью оценить сумму долга.

Молдавия 28 октября заключила контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м. газа у украинской компании «Нафтогаз». Тогда как 27 октября стало известно, что Кишинев начал брать в долг газ как у Украины, так и у Румынии.