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В МИД РФ рассказали о ходе переговоров с Молдавией по газу

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Россия не намерена вести переговоры с Молдавией по газу во вред Кишиневу. Если договоренностей удастся достигнуть, то они будут реализованы. Об этом 28 октября заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

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«Переговоры идут, они либо закончатся договоренностями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договоренностями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать», — заявил Панкин «РИА Новости» на полях экономического форума в Вероне.

Днем ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и глава «Газпрома» Алексей Миллер провели в Санкт-Петербурге новый раунд переговоров, посвященных согласованию условий нового газового контракта.

Стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия российского энергогиганта и Кишинева, а также новый контракт на поставку российского газа. В «Газпроме» не раскрыли подробности итогов переговоров.

23 октября официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов сообщил о возможности остановить поставки газа в Молдавию. Избежать этого можно будет в случае, если страна полностью погасит долг и подпишет новый контракт с 1 декабря.

Российско-молдавские переговоры по газу с участием вице-премьера РФ Дмитрия Козака проходили в течение двух дней и завершились в пятницу, 22 октября, безрезультатно. Российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Кишинев же, ссылаясь на отсутствие необходимых средств, настаивал на снижении цены на 50%.

Днем ранее в Молдавии был объявлен режим ЧП сроком на 30 дней, в связи с кризисом в энергетической сфере. Газовый контракт между Молдавией и «Газпромом» истек 30 сентября, его временно продлили на октябрь.

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