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Почти 40% младшеклассников останутся без присмотра в нерабочие дни

Родители маленьких детей рассказали, с кем планируют оставить детей в нерабочие дни
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Почти у 4 из 10 работающих в период нерабочих дней родителей дети-младшеклассники останутся без присмотра, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob. Исследование имеется в распоряжении «Известий».

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В «нерабочий» период за детьми ясельного и детсадовского возраста чаще всего будет присматривать один из родителей — кто не работает, взял отпуск, отгулы или находится на удаленке (31%). За детьми 26% россиян присмотрят родственники — бабушки, дедушки, тети и старшие дети.

13% родителей надеются на дежурную группу в детском саду. 6% россиян обратятся к услугам няни, а по 2% россиян будут брать детей на работу или оставят детей дома одних, отправят к друзьям семьи или соседям. Еще 20% родителей пока не решили, кто будет сидеть с детьми в этот период.

Судя по ответам родителей школьников младших классов, их дети чаще всего будут предоставлены сами себе (38%). 27% родителей школьников начальных классов планируют оставить детей на «нерабочий период» на бабушек, дедушек, старших детей и других родственников. 24% родителей сказали, что будут присматривать за своими детьми сами, вместе либо по очереди со своей второй половиной. На работу с собой будут брать детей 2% россиян, еще столько же планируют оставить детей няне, друзьям семьи или соседями. Оставшиеся 7% родителей пока не знают, с кем останется ребенок или дети в период с 30 октября по 7 ноября.

При этом, аналитики отмечают, что в период нерабочих дней 4–7 мая россияне в 2,5 раза реже решались оставлять школьников дома одних, о няне для дошкольников в мае говорили единицы, сегодня же — 6%.

20 октября президент России Владимир Путин из-за сложной ситуации с коронавирусом подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы могут при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября подписал указ о введении в городе нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Будет приостановлена работа всех предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений в городе, за исключением тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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