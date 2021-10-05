Акции Facebook упали на 5% на фоне глобального сбоя в работе сервиса

Акции компании Facebook на бирже NASDAQ упали более чем на 5% после массовых сбоев в работе сервисов. По данным Forbes, из-за падения акций основатель и владелец компании Марк Цукерберг потерял за два часа порядка $6,7 млрд. Также, как сообщает New York Times, работники не могли попасть в офис Facebook. Дело в том, что сбой повлиял на работу системы безопасности компании. Кроме того, в Сети появились сведения о массовой краже личной информации, сообщает телеканал «Известия». Сообщалось, что через даркнет проданы данные 1,5 млрд аккаунтов Facebook. Также массовые сбои произошли в работе Instagram, Twitter и WhatsApp. Отмечается, что на работу приложений и сайтов жаловались пользователи приложений со всего мира.

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