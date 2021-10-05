Мессенджер WhatsApp возобновил работу

Мессенджер WhatsApp возобновил свою работу после масштабного сбоя. Об этом стало известно во вторник, 5 октября.

Пока что еще не работает веб-версия мессенджера, а у мобильного приложения наблюдаются серьезные зависания при отправке и получении сообщений, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инженеры Facebook продолжают работу по восстановлению доступности сервисов.

Ранее пользователи уже смогли войти в свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram.

Крупный сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел вечером 4 октября в районе 18:00. Жители России, стран Западной и Восточной Европы столкнулись с проблемами при использовании социальных сетей и мессенджера. На фоне сбоев акции американской компании Facebook упали более чем на 5%, это следует из данных биржи NASDAQ.

В Facebook прокомментировали масштабный сбой, уточнив, что над устранением технического сбоя работают специалисты, и извинились перед пользователями. Известно, что Facebook восстановит работу своих сервисов вручную. Для этого компания уже отправила техспециалистов, которые перезагрузят серверы.

В Белом доме заявили, что мониторят ситуацию. Тогда как официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала произошедшее «жестью».

Downdetector назвал текущий сбой в функционировании сервисов Facebook крупнейшим: по всему миру 4 октября зафиксировано более 10,6 млн жалоб на некорректную работу Instagram, Facebook и WhatsApp. Затем последовали сбои в работе таких интернет-порталов, как Tinder, Netflix, Zoom, YouTube и Bank of America.