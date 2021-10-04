Аналитик посоветовал Европе закупать газ в России и США

Пока рано говорить о глобальной энергетической катастрофе в Европе, так как регион может договориться о дополнительной покупке газа с Россией и США, но на не очень выгодных для себя условиях. Об этом заявил в понедельник, 4 октября, «Известиям» Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам», комментируя сообщения СМИ о том, что Европе грозит энергокатастрофа.

Ранее в этот же день журнал Forbes со ссылкой на экспертов писал, что предстоящей зимой в Европе может произойти катастрофа из-за политики перехода на экологически чистые источники энергии. Аналитик Дэвид Блэкмон считает, что рост стоимости газа может привести к переходу станций на уголь или нефть. Однако в регионе использование таких источников энергии затруднено из-за перехода на «зеленую» энергетику — многие подобные станции закрылись. По мнению специалиста, потребуются десятки лет, чтобы преодолеть эти трудности.

«Если проблема решается деньгами, это не проблема, это расходы», — сказал Корнеев.

Он считает, что Европе придется покупать газ у России по рыночной цене, ведь Брюссель сам на этом настоял. В последний момент Европа может затянуть пояса и договориться о поставках с Москвой, пойти на ее условия, купить недостающие объемы газа, добавил эксперт.

«Видимо, им придется пересматривать квоты РФ на поставки газа, поскольку их газовая директива предполагает, что «Газпром» может заполнять газовые трубы в Европе только на 50%, а это единственная в Российской Федерации компания, которая поставляет голубое топливо за границу», — пояснил аналитик.

Базовое требование третьего энергопакета ЕС заключается в необходимости разделения европейских энергоорпораций на структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами, и независимых операторов энерготранспортных систем. Суть Газовой директивы состоит в том, чтобы распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран Евросоюза, нормы третьего энергопакета, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

Согласно нормам альянса, оператором «Северного потока – 2» должна быть независимая от «Газпрома» компания.

Директива была согласована в рекордные сроки в начале прошлого года. И, хотя сами поправки вступили в силу еще в июне 2018 года, ряд стран ЕС не успел учесть их в своих национальных законодательствах.

Корнеев напомнил, что сейчас европейские газохранилица заполнены меньше, чем необходимо на случай «жесткой» зимы, но в случае «мягкой» зимы этого хватит. В настоящее время заполненность хранилищ достигает порядка 72%, в то время как обычно они полны на 86–90%. Кроме того, по словам специалиста, запасов угля в Европе, которым она активно пользуется, также осталось немного.

Корнеев напомнил, что в США недавно закончились ураганы, и страна может начать поставлять Европе свой сжиженный природный газ (СПГ), хотя он и дорогой.

«Во-вторых, резко упала Азия, из-за чего Европа оказалась в таких условиях. Азия готова платить много, но там сейчас спрос сбалансировался», — сказал он.

Накануне газета Asahi Shimbun со ссылкой на экспертов писала, что рост цен на газ в Европе привел к повышению стоимости электричества в Японии. Хироси Сиракава, главный эксперт японского правительственного агентства по нефти, газу и металлам заявлял, что, судя по опыту прошлой зимы, у электроэнергетических японских компаний пока есть запасы СПГ, но если зима будет холодной, газ придется покупать «даже по самой высокой цене». Это и может привести к «существенному» росту цен на электроэнергию для населения.

Корнеев отметил, что «энергии не хватает по всему миру» и Япония, и Китай также испытывают недостаток. В Японии такая ситуация, по его словам, сложилась из-за того, что там нет ГЭС, и они не добывают газ, нефть, уголь или мазут.

Специалист отметил, что возобновляемые источники «зеленой» энергетики также не оправдали себя в этом году — было мало ветра. В конце сентября эксперты сообщали, что на стоимость газа в мире отчасти повлияла погода. Холодная зима привела к увеличению спроса на топливо.

Европа израсходовала запасы, цены на голубое топливо в Азии поднялись в четыре раза. На северо-западе европейского континента зачастую преобладал штиль, в результате чего сократилась выработка энергии ветряными электростанциями. В Латинской Америке засушливое лето нарушило работу ГЭС. За год востребованность СПГ в регионе почти удвоилась.