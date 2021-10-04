Первую нитку «Северного потока—2» начали заполнять газом

Компания-оператор Nord Stream 2 AG приступила к заполнению первой нитки газопровода «Северный поток—2» газом, сообщил 4 октября оператор.

«Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — говорится в сообщении.

На нитке ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности, в том числе с использованием специальных диагностических устройств (так называемых «интеллектуальных» поршней), а также внешние визуальная и инструментальная проверки.

Пусконаладочные работы на второй ветке продолжаются. О следующих технических шагах оператор сообщит дополнительно.

Ранее в понедельник в Датском энергетическом агентстве сообщили, что «Северный поток — 2» может начать функционировать. Нитка В СП-2 имеет все технические разрешения и прошла сертификацию, но нужно выполнить ряд условий для линии А.

4 октября стоимость газа в Европе в ходе торгов вновь побила рекорд, превысив $1200 за 1 тыс. куб. м. Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $1200,36 за 1 тыс. куб. м, или €99,99 за 1 Мвт ч.

Ранее, 1 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что германские ведомства, ответственные за сертификацию газопровода «Северный поток – 2», продолжают работать, и паузы в их функционировании на фоне смены властей в ФРГ не предусмотрено. По его словам, Россия продолжит выполнять все обязательства, предусмотренные действующими контрактами по газу.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.