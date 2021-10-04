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Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода СП-2 в эксплуатацию

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Компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию, газопровод может начать функционировать. Об этом 4 октября сообщило Bloomberg TV со ссылкой на данные Датского энергетического агентства.

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Агентство предоставило разрешение на строительство Nord Stream 2 30 октября 2019 года, а разрешение на эксплуатацию 1 октября 2020 года. Разрешения были выданы при ряде условий, некоторые из которых должны были быть выполнены до начала строительства, а некоторые - до введения в эксплуатацию.

Как объяснил датский регулятор, компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия, выдвинутые к этапу строительства, а также все условия для эксплуатации относительно нитки В.

«Решение означает, что теперь газ может быть поставлен по одной нитке (нитка В) незамедлительно, для нитки А нужно выполнить еще несколько требований, чтобы она заработала», — отмечается в сообщении.

2 октября замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал о ходе процедур по сертификации «Северного потока – 2». По мнению дипломата, трудно сказать, какие «юридические закорючки» могут использовать противники проекта.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что германские ведомства, ответственные за сертификацию газопровода, продолжают работать, и паузы в их функционировании на фоне смены властей в ФРГ не предусмотрено. Россия продолжит выполнять обязательства, предусмотренные действующими контрактами по газу.

24 сентября конгресс Соединенных Штатов одобрил инициативу о введении ограничений в отношении российского газопровода «Северный поток – 2» в рамках оборонного бюджета на 2022 год. Ограничения предусматривают заморозку активов на территории США, запрет для американских граждан и компаний вести бизнес с фигурантами списка, запрет въезда в страну, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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