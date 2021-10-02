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В МИД РФ рассказали о процессе сертификации «Северного потока – 2»

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Процедуры по сертификации газопровода «Северный поток – 2» идут, однако трудно сказать, какие «юридические закорючки» могут использовать противники проекта. Об этом 2 октября заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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«Процедуры идут, они достаточно сложные, и еще трудно сказать, какие юридические закорючки могут быть использованы противниками этого проекта. Но еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны, и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится»,— сказал он «РИА Новости».

Ранее, 1 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что германские ведомства, ответственные за сертификацию газопровода «Северный поток – 2», продолжают работать, и паузы в их функционировании на фоне смены властей в ФРГ не предусмотрено. По его словам, Россия продолжит выполнять все обязательства, предусмотренные действующими контрактами по газу.

30 сентября газета The Telegraph сообщила, что итоги выборов в бундестаг стали проблемой не только для Германии, но и для России, так как в Берлине требуется сформировать коалиционное правительство, а россиянам предстоит добиться сертификации и ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».

24 сентября конгресс Соединенных Штатов одобрил инициативу о введении ограничений в отношении российского газопровода «Северный поток – 2» в рамках оборонного бюджета на 2022 год. Ограничения предусматривают заморозку активов на территории США, запрет для американских граждан и компаний вести бизнес с фигурантами списка, запрет въезда в страну, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза (ЕС) в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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