Диетолог перечислил противопоказанные переболевшим COVID-19 продукты

Врач-диетолог Александр Андреев рассказал, какие продукты не рекомендуется есть людям, перенесшим коронавирус.

Как пояснил специалист в беседе с «Газетой.ру» в понедельник, 4 октября, ослабленный после COVID-19 организм важно поддерживать — в первую очередь правильным питанием. Между тем многие пациенты об этом забывают и возвращаются к прежним пищевым привычкам. Так, люди снова начинают есть жареную и острую пищу, фастфуд, а это только ухудшает их состояние.

«После болезни нужно быть максимально аккуратным в сфере питания и вводить привычные вам жирные продукты очень медленно», — предупредил Андреев.

В первые 10–14 дней после болезни специалист посоветовал не есть квашеную капусту, лактозу, глютен, а также воздержаться от употребления алкоголя, пишет RT.

В сентябре директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал запрещенные при постковидном синдроме продукты. Так, следует исключить сахар и продукты с высоким гликемическим индексом, среди которых изделия из просеянной муки, картофель, рис. Также в этот список диетолог включил пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое масло, маргарин, красное мясо и изделия из него, сосиски, сардельки и продукты глубокой переработки.

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