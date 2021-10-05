Пустой паровоз: почему Николич покидает «Локомотив»

Футбольный «Локомотив» договорился с главным тренером Марко Николичем о расторжении контракта. Утром 4 октября сербский специалист провел встречу в РЖД, которая длилась 15 минут. Наставник и руководство компании согласились на разрыв договора с компенсацией: ожидается, что тренер получит порядка €3 млн. Эту отставку нельзя назвать неожиданной по двум причинам. Во-первых, команда угодила в кризис и не может выиграть на протяжении пяти последних матчей — три ничьих и два поражения. Во-вторых, новый менеджмент «Локо» во главе с Ральфом Рангником и Томасом Цорном изначально не видел в Николиче тренера, который подходит под их концепцию.

Немецкие изменения

Серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года на фоне скандального ухода многолетнего главного тренера клуба Юрия Семина. Чемпионат был в самом разгаре и Николич выполнил главную задачу: команда сохранила второе место в сезоне-2019/20 и получила путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Да, здорово выступить в главном еврокубке не получилось, зато с Марко «железнодорожники» выиграли Кубок России и финишировали третьими в РПЛ в сезоне-2020/21.

Правда, даже такие результаты не гарантировали 42-летнему тренеру спокойной работы. В «Локо» полностью сменилось руководство, в том числе приглашавшие Николича Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков. Новым вершителем судеб стал именитый немец Ральф Рангник, занявший пост руководителя клуба по спорту и развитию. Официально об этом объявили летом 2021 года, и немец сразу активно перешел к перестройке первой команды. Уже тогда начали появляться слухи, что Рангник и его правая рука Томас Цорн (бывший агент, в сезоне-2018/19 работал генеральным директором «Спартака») не видят Николича во главе первой команды.

Эта информация косвенно подтверждалась и продажами ключевых игроков. Так, команду покинули поляк Гжегож Крыховяк (возможно, лучший полузащитник РПЛ) и перспективный Максим Мухин, уже дебютировавший в национальной сборной России. На новичков же Рангник потратил около €30 млн. И это без учета, возможно, самого громкого трансфера лета — 19-летнего Тино Анджорина, успевшего поиграть в «Челси». Пока перспективный англичанин взят в аренду, а если же московский клуб захочет выкупить талантливого парня, то должен будет раскошелиться на €20 млн.

Также «железнодорожники» взяли у ЦСКА Наира Тикнизяна и Константина Марадишвили, у «Байера» — Тина Едвая, у «Утрехта» — Джирано Керка, у «Кана» — Бека Бека. То есть в этом сезоне Николич получил практически новую команду, и спад в ее игре был ожидаемым.

— Дело в том, что тренеру Николичу дали новую команду уже по ходу чемпионата. И что прикажете ему делать? Он приходит на тренировку, а ему говорят: теперь ты работаешь вот с этими игроками. А это значит, что надо всё начинать сначала, — объяснил «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Нужно встраивать футболистов в свою модель. Разве это легко? Всё закономерно — игра абсолютно разрозненная, хотя исполнители квалифицированные. Но есть и свои нюансы. Анджорин вообще не готов: может играть 15 минут, дальше он просто не выдерживает. Бека Бека тоже еще не понял, в какой чемпионат попал, да и Керк пока не встроен. Николичу нужно было время, чтобы всё переделать. Отсюда и объяснимые потери очков.

Кто сменит Марко?

Но Рангник, похоже, не дал Николичу даже минимального шанса перестроить всё в предстоящие две недели, когда в чемпионате будет международная пауза. Да и формальный повод для отставки есть: 3 октября в матче 10-го тура «Локомотив» уступил «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. А до этого команда Николича проиграла «Лацио» (0:2) в матче Лиги Европы. Тренер, по информации «Спорт-Экспресса», будет уволен, а на его место придет другой иностранный специалист. Среди кандидатов уже называется 36-летний немец Роберт Клаус, который сейчас занимает пост главного тренера «Нюрнберга». Его команда идет на пятом месте во второй Бундеслиге. Роберт хорошо знаком с Рангником по совместной работе в «РБ Лейпциг».

По Николичу тоже уже есть новости. Тренера сватают в итальянскую «Специю», которая после семи туров Серии А идет на 19-м месте и в ближайшие дни может уволить бразильца Тиаго Мотту. Не худший расклад для серба: получить €3 млн компенсации и уехать тренировать в топ-чемпионат.

— Сейчас в «Локомотиве» действует немецкая контора во главе с Рангником, они выстраивают стратегию клуба, проект развития, — рассуждает бывший капитан «Локомотива» Динияр Билялетдинов. — Скорее всего, усмотрели, что Николич идет вразрез с их планом, и если это так, то решение по нему будет принято. Но я не сторонник таких мер, для меня отставка Николича станет неожиданностью. Это поспешное решение, сейчас «Локомотиву» точно не стоит менять тренера. На его место, вероятно, придет иностранец.

До работы в России Николич возглавлял сербские «Рад», «Войводину», «Партизан», словенскую «Олимпию» и венгерский «Фехервар». С «Партизаном» в сезоне-2016/17 он выиграл национальный чемпионат и Кубок Сербии. С «Фехерваром» стал чемпионом Венгрии (2017/18) и завоевал Кубок Венгрии (2018/19).