Президент НАНГС рассказал об источниках транзита газа из Украины в Венгрию

В настоящее время газ из Украины в Венгрию может поставляться из украинских хранилищ. Об этом заявил «Известиям» президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков, комментируя сообщения СМИ о возобновлении транзита в понедельник, 4 октября.

Делайте ваши поставки: чем обернется ссора Украины и Венгрии из-за газа И как на этот конфликт реагируют в России и в Евросоюзе По его словам, вероятно, «Газпром» подписал сентябрьские контракты на поставки через Турцию и Австрию в обход Украины только с одной компанией, венгерской MVM CEEnergy Ltd, и у него есть контракты и с другими компаниями из Венгрии, в том числе разовые, по которым через украинскую территорию могут осуществляться текущие небольшие поставки газа.

Хайков рассказал, что в 2020 году российский газовый холдинг поставлял в Венгрию через Украину 8,6 млрд куб. м газа, а новый контракт с Будапештом подразумевает поставки этого ресурса в обход Украины только на 4,5 млрд куб. м, из которых 3,5 млрд куб. м — через трубопровод «Турецкий поток», а 1 куб. м — через Австрию. Он напомнил, что в прошлом году Киев получил «виртуальным» реверсом от Венгрии 4,2 млрд куб. м газа, что «примерно равно разнице в объеме между новыми контрактами через «Турецкий поток» и Австрию и прошлогодними поставками «Газпрома» в Венгрию через Украину».

«Таким образом, основной реальный физический объем потребления Венгрией будет поставляться через Турцию», — отметил президент НАНГС.

В то же время, по его словам, российская газовая компания «в полном объеме оставила за собой транзитные мощности в Венгрию через Украину», которые могут быть использованы при повышении спроса или же при возникновении технических сложностей по линии «Турецкого потока». Но в любом случае Киев «гарантированно потерял» статус основного поставщика голубого топлива в Венгрию.

Хайков добавил, что объем физического транзита газа на границе из Украины в Венгрию снизился практически в 10 раз — с 19 млн куб. м в сутки до 2 млн куб. м, а не в два раза, как «по логике должно было бы быть из-за ухода лишь половины физических объемов газа по другим маршрутам». Это, по его словам, в очередной раз подтверждает, что «никакого реального реверса газа на Украину из Венгрии не было», Киев отбирал российский газ сразу после получения из РФ, а реверс из Венгрии «оформлялся только на бумагах».

Ранее в этот же день венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ сообщил, что поток газа через пункт «Берегово» на границе с Украиной в настоящее время составляет 2,134 млн куб. м в час.

В свою очередь, глава компании «Оператор Газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон написал в Facebook, что транзит газа в Венгрию не возобновлялся , идет реэкспорт газа из хранилищ европейскими трейдерами, который они хранили в украинских подземных газохранилищах.

ОГТС сообщил 1 октября, что транзит российского газа в Венгрию через украинскую территорию прекратился . Из-за этого Киев больше не может ввозить природный газ из Венгрии по виртуальному реверсу. Однако в тот день данные оператора свидетельствовали, что транзит газа в эту европейскую страну через Украину полностью не прекращался, но упал почти в четыре раза — до 4,823 млн куб. м, а 2 октября снизился еще в два раза — до 2,31 млн куб. м.