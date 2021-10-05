«Динамо» бежит: триумф Шипачева, молодые звезды и позор «Амура»

Летом почти все эксперты сходились во мнении, что новый чемпионат должен стать сезоном ярославского «Локомотива». После обидного поражения в финале западной конференции от ЦСКА «железнодорожники» получили недостающий опыт игры на поздних стадиях, усилились лучшим бомбардиром чемпионского «Авангарда» Ридом Буше и нашли 90 млн рублей на одного из лучших центров Европы Максима Шалунова. Казалось, что у белоруса Андрея Скабелки есть все, чтобы с самого начала регулярки оккупировать первое место Запада и отправиться в поход за Кубком Гагарина. Ярославцы провели достаточно мощную предсезонку с большими нагрузками и, похоже, что именно из-за нее и забуксовали в сентябре. В первых матчах мы увидели не прошлогодний «Локомотив», который постоянно играл в давление и мог укатывать соперника за счет голых скоростей, а очень медленную и статичную команду, у которой заканчивался бензин уже к концу первого периода.

Роскошный месяц «Динамо»

Но если слабое движение можно было объяснить тем, что команда еще не отошла от летних нагрузок и вот-вот должна выйти на пик формы, то понять, почему коллектив с одним из лучших подборов игроков в лиге допускал детские ошибки при игре в меньшинстве, практически невозможно.

Во многом именно слабая игра оборонительных спецбригад стала причиной того, что фаворит сезона по итогам десяти первых матчей регулярки оказался вне зоны плей-офф. Не помогли Скабелке и его лидеры, неожиданно подхватившие осеннюю хандру. Что случилось с Шалуновым и Буше, не мог объяснить даже сам специалист, который неожиданно для всех поплатился своей должностью. Теперь чинить на ходу «Локомотив» придется одному из самых авторитетных тренеров страны — Игорю Никитину.

Не радует своих болельщиков и ЦСКА, который в прошлом сезоне возглавлял как раз Никитин. После загадочного увольнения тренера, который принес «армейцам» Кубок Гагарина, красно-синие с Сергеем Федоровым на лавке превратились из системного монстра в достаточно аморфный коллектив. У москвичей по-прежнему один из самых мастеровитых составов в лиге, но с тренером-дебютантом его уже не боятся, как раньше. И сейчас кажется, что нынешнее четвертое место Запада — это лучшее, на что может рассчитывать ЦСКА в этом регулярном чемпионате.

Зато ожидаемо мощно выглядит «Динамо» Алексея Кудашова. В межсезонье бело-голубые усилились бывшим лидером «Ак Барса» Станиславом Галиевым и теперь он вместе с переживающим вторую молодость Вадимом Шипачевым неприлично легко разрывает соперника за соперником. Первая строчка в сводной таблице лиги, 11 побед в 12 матчах и невероятно симпатичный хоккей с обилием заброшенных шайб — это ли не повод уже сейчас назвать парней Кудашова главным фаворитом на Кубок Гагарина по итогам первого месяца?

Дела амурские

А вот на Востоке все относительно спокойно. Лихо на старте покатили «Салават Юлаев», «Магнитка» и «Трактор», но вряд ли их осенний прорыв можно назвать сенсацией — мастерства и качественных хоккеистов у всей троицы хватает. Тяжело дается начало действующему чемпиону «Авангарду», потерявшему прошлой весной Илью Ковальчука и целую россыпь техничных нападающих, делавших результат. Впрочем, несмотря на текущее шестое место в конференции, посыпать голову пеплом омичам точно не стоит. Вряд ли довольны своим нынешним местом и в Казани — тем не менее, кредит доверия у Дмитрия Квартальнова по-прежнему есть.

Кто отличился со знаком минус, так это «Амур», решивший уволить Владимира Воробьева уже в середине месяца. Да, формально при 48-летнем специалисте хабаровчане проиграли шесть матчей из семи. Но по факту в последних играх он не руководил командой из-за коронавируса, а незадолго до начала сезона пережил смерть родителей. Руководство клуба имело полное право уволить тренера, не дающего результат. Но то, как оно решило это сделать, возмутило всю лигу. Все дело в том, что хабаровские боссы, определившись с кандидатурой нового рулевого, решили расторгнуть контракт с Воробьевым без выплаты положенной по регламенту компенсации и бывшему тренеру пришлось ежедневно приходить на арену, чтобы функционеры не смогли его уволить за прогулы по трудовому кодексу. В итоге незадолго до выездной серии «Амур» не придумал ничего лучше, как отстранить его на гостевые игры, а чуть позже уволили за то, что он «прогулял матчи».

— Люди и так не особо хотят ехать играть на Дальний Восток. А после таких ситуаций вдвойне не захотят. Так нельзя с людьми поступать. Не думаю, что Воробьёв был самой очевидной кандидатурой на этот пост. И вряд ли в нем были так уверены. Так тогда ведь можно договориться о сумме расторжения, например, зарплата за два месяца, и разошлись, — возмутился вместе с нами бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

Восхищение Рашевским

Вряд ли кто-то удивился тому, что лучший центральный нападающий КХЛ Вадим Шипачев надолго захватил лидерство в списке лучших бомбардиров лиги. Прямо сейчас фронтмен «Динамо» оторвался от идущего вторым канадца Филиппа Майе на 9 очков и вряд ли кому-то скинуть его с вершины.

Чью игру можно назвать сюрпризом, так это выступление его партнера по «Динамо» Дмитрия Рашевского. В прошлом сезоне воспитанник петербургского хоккея выиграл чемпионство с молодежной командой, а после того, как клуб возглавил Алексей Кудашов, получил стабильное место в топ-6 и сразу же начал оправдывать доверия тренера. 20-летний форвард уже набрал 11 (8+3) очков в 13 матчах.

— У него очень взрослое мышление, — восхитился динамовцем Леонид Вайсфельд. — Есть люди, которые приезжают на пятак, борются, толкаются, а когда бросок — их уже нет. А Рашевский вроде ничего не делает, получает пас, продавил игрока, бросок — гол. Ну это просто какой-то НХЛ.

Поспорить с Рашевским за неофициальный титул главного открытия сезона может разве что 23-летний нападающий и лучший бомбардир «Трактора» Никита Тертышный, настрелявший уже 12 (6+6) результативных балов. Два года назад коренной челябинец оказался не нужен родному клубу и уехал играть за «Югру», в которой стал настоящий звездой ВХЛ, а этим летом вернулся в команду Анвара Гатиятулина на просмотровый контракт и после чумовой предсезонки окончательно закрепился во второй тройке уральцев.