Ноги Буше: каких топовых игроков подписали клубы КХЛ

Нынешняя предсезонка в КХЛ оказалась очень богатой на переходы. Это касается не только игроков, но и тренеров. Команды удивляют количеством и качеством трансферов чуть ли не каждый день. Особую интригу вызывает дебют легенды российского хоккея Сергея Федорова в качестве главного тренера, а также серьезные изменения в рядах многолетних лидеров турнира — «Авангарда», «Динамо» и «Ак Барса». До старта сезона осталось всего две с половиной недели.

«Трактор» и молодые тренеры

Из последних трансферов больше всего удивил переход Максима Шалунова в «Локомотив». Лучшему снайперу плей-офф Кубка Гагарина-2020/21 пророчили контракт с «Чикаго», затем была информация о возможном обмене прав на Максима в другой клуб НХЛ. В итоге нападающий будет играть под руководством Андрея Скабелки, с которым работал в Новосибирске. В целом ярославцы сумели сохранить костяк прошлого сезона плюс подписали двух топовых игроков. Помимо Шалунова это Рид Буше, который в прошлом году играл важную роль в чемпионском составе «Авангарда». В общей сложности в его активе в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ-2020/21 65 (32+33) очков по системе «гол+пас».

Предыдущий клуб Буше — «Авангард», — несмотря на многочисленные потери, показал неплохие результаты на предсезонном турнире в Сочи. На сегодняшний день команда Боба Хартли выглядит одной из самых укомплектованных в лиге: омичи усилили вратарскую линию Василием Демченко и сохранили одного из героев финала Кубка Гагарина — Шимона Грубеца. В нападении добавились опытные нападающие Иван Телегин и Владимир Брюквин, должен усилить команду и лучший форвард чемпионата мира Петер Цегларик. Линию защиты «Авангард» сохранил полностью, что оправдано, если мы оглянемся на результат прошедшего сезона.

В Сочи омичи уступили только «Трактору», который тоже собрал очень боеспособную команду. Один из лучших российских центров Владимир Ткачев, обладатель Кубка Гагарина Андрей Стась, Теему Пулккинен, набирающий обороты Кирилл Капустин — усилили нападение. Кулик и Яруллин — неплохие приобретения в защиту, ну и, конечно же, Эмиль Гарипов, который еще может показывать хорошую и надежную игру в воротах.

— Сейчас мы имеем какое-то немыслимое количество переходов игроков из одной команды в другую, — отметил в разговоре с «Известиями» заслуженный тренер России Юрий Новиков. — В СССР два-три перехода если из одной команды в другую было, то это считалось ЧП и разбиралось на уровне чуть не ЦК КПСС. Сегодня полная демократия: игроки приходят, уходят. Честно говоря, этот процесс немножко меня как-то даже настораживает: из-за постоянных перемен в составе у команд нет своего лица. Каких-то ярких отличительных черт.

Не меньше игровых трансферов удивили назначения главными тренерами молодых специалистов, которые могут привнести в игру своих команд приятные изменения. Особенно громким вышло назначение Сергея Федорова в ЦСКА.

— У меня вообще есть мечта, чтобы Федоров стал главным тренером клуба НХЛ, — продолжил Юрий Новиков. — Это наша, скажем так, государственная задача. Через год, через два надо просто собрать его вещи, купить билеты и отправить в Национальную хоккейную лигу. Я просто уверен, что он по компетенции выше там половины тренеров и способен прославлять нашу тренерскую школу за океаном.

В новом сезоне еще несколько клубов сделали выбор в пользу молодых тренеров. Олег Леонтьев («Нефтехимик»), Юрий Бабенко («Витязь») и Борис Миронов («Спартак»). Интересно посмотреть, какие тактику и стиль игры выберут молодые специалисты.

— Речь идет про специалистов, которые сами выступали на приличном уровне, затем работали с молодыми, пройдя все ступени развития, — заключил Юрий Новиков. — Это же самое главное в современном хоккее. А когда ты перепрыгиваешь через несколько ступеней — это неправильно. Понятно, что им будет тяжело, но я симпатизирую всем троим. Кажется, что «Спартак» при Миронове должен провести достойный сезон.

Из столицы в Казань

Другой столичный клуб — «Динамо» — провел неплохую заявочную кампанию. По крайней мере подбор игроков в оборонительной линии впечатляет. Тут и вернувшийся в хоккей двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов, и один из лучших силовых защитников лиги Андрей Педан, и главный патриот «Динамо» Андрей Миронов, и блеснувший в плей-офф Андрей Сергеев. Плюс под потолком зарплат у бело-голубых почти 150 млн рублей, но в целом команду можно назвать укомплектованной.

«Динамо», разумеется, ищет, кем заполнить две оставшиеся легионерские вакансии. В СМИ появлялась информация о переговорах с немецким нападающим Домиником Кахуном, который последний сезон провел в «Эдмонтоне». Но права на игрока в КХЛ принадлежат «Сочи», задрафтовавшему немца в 2016 году.

Разумеется, главная потеря «Динамо» в межсезонье — лучший снайпер прошлого сезона Дмитрий Яшкин. Чешский форвард еще раз попробует закрепиться в НХЛ — он подписал контракт с «Аризоной». Покинули московский клуб и другие крайние нападающие, игравшие в тройке с главной звездой Лиги Вадимом Шипачевым, — Даниил Тарасов и Дмитрий Кагарлицкий. Оба перешли в «Ак Барс».

— Я готовился по своей программе, и за два дня до медкомиссии, 10 июля, мне позвонил агент и сказал, что готовится обмен в другой клуб, — рассказал в интервью «СЭ» Даниил Тарасов. — Я до сих пор не знаю, почему от меня решили избавиться, от кого это пошло. Мы уже на следующий день вышли на «Ак Барс» и вели переговоры, ни с каким другим клубом я уже не общался. И на первый сбор с «Динамо» в Нижний Новгород я ехал, зная, что перехожу в «Ак Барс». Вообще не мог подумать, что окажусь в другом клубе. Для меня это большой шаг вперед, с нетерпением жду первых игр.

В целом межсезонье у казанского клуба получилось событийным. В клубе сменился генеральный менеджер — место Рафика Якубова занял Марат Валиуллин. Селекцию последних лет нельзя назвать провальной, однако у президента клуба хватало причин, чтобы поблагодарить Якубова за проделанную работу и попрощаться. Приглашенные им легионеры подвели в плей-офф, и клуб благополучно расстался со всеми иностранцами, кроме Тревора Мерфи, у которого действующий до следующей весны контракт. «Ак Барс» не договорился о новых соглашениях с ключевыми российскими игроками: Яруллиным, Галиевым, Педаном, Тихоновым и Фисенко. А на внутреннем рынке дефицит хоккеистов, способных заменить их без потери в качестве.

Сейчас казанцы использовали только 727 млн из 900 возможных, сохранив люфт для финансовых маневров. Не исключено, что до старта регулярки «Ак Барс» удивит новыми трансферами, но основная селекционная работа уже завершена.