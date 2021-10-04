Тимошенко назвала тарифы на газ на Украине скандалом огромного масштаба

Лидер украинской партии «Батькивщина» народный депутат Юлия Тимошенко назвала происходящее с тарифами на газ в стране скандалом огромного масштаба из-за того, что они в восемь раз превышают себестоимость его добычи. Заявление она сделала 3 октября в эфире местного телеканала «Украина 24».

«В восемь раз больше... Вы знаете вообще, какая это сумма? У нас получается 76 млрд грн ежегодно. У нас полностью на всё медицинское обслуживание населения идет 126 млрд, а заработок НАК «Нафтогаз» — 76 млрд. Это, считайте, 60% от всего, что тратится на здравоохранение, это то, что с завышенных тарифов на газ и тепло зарабатывает НАК «Нафтогаз». Это скандал огромного масштаба. Те страны, которые производят достаточно газа для себя, всегда для своих граждан имеют специальную цену, а у нас...» — отметила Тимошенко.

Себестоимость добычи газа на Украине Тимошенко назвала, сославшись на информацию бывшего главного исполнительного директора «Нафтогаза» Отто Ватерландера, которую он озвучил в интервью газете «Экономическая правда».

«Это интервью, которое дал иностранец, который был исполнительным директором НАК «Нафтогаз» — структуры, которая занимается всеми тарифами, поставками, сбором денег и прочее. Он сказал вещь, о которой страна в последние годы не знала ничего. Он сказал, что газ украинской добычи стоит 1 грн (за кубометр. — Ред.), это его себестоимость», — сказала Тимошенко.

Цена природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) по состоянию на 3 октября, как свидетельствуют данные торгов, составляет около $1,5 тыс. (38 532 гривны) за 1000 кубометров. Цена актуальна для сфер промышленности и бизнеса. Остальные украинские жители, которые не заняты в этих сферах, платят 6,99 гривны (¢26) за кубометр без стоимости доставки.