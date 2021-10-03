Опубликованы кадры задержания подозреваемого в убийстве студенток в Гае

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры задержания подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае Оренбургской области.

На фотографии запечатлен 29-летний Александр Лазарев. Экспертиза установила, что найденная неподалеку от места убийства одежда с кровью погибших девушек принадлежит именно ему.

Ранее о его задержании сообщили в Следственном комитете РФ.

30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай нашли тела двух девушек с множественными колото-резаными ранами. Третья жертва была обнаружена во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также находилось орудие убийства — кухонный нож.

Первоначально в убийстве подозревались 18-летний уроженец Башкирии и его старший брат, с которым встречалась одна из погибших, но они сами вышли на связь с оперативниками и заявили об алиби: в день преступления они были в Уфе.

Затем следователи вышли на ранее судимого 29-летнего уроженца Орска Александра Лазарева. Согласно данным МВД и СК, в день преступления мужчина оделся в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе у него была черная спортивная сумка. Вещи лежали около водонапорной башни в Гае, на них были следы крови.