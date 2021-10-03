Ядерный реактор на тяжелой воде в Иране запустят в течение года

Ядерный реактор на тяжелой воде в Араке (Иран) запустят в течение года. Об этом 3 октября сообщает Организация по атомной энергии Ирана.

«Реактор IR-20 в Араке будет запущен в следующем году», — цитирует агентство Fars News вице-президента республики и главу Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами.

27 сентября премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие. По его словам, ядерная программа Ирана «достигла критического момента».

25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США в переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) не соглашаются дать письменные гарантии, что следующие администрации не выйдут из сделки. 27 августа президент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом заявил, что в случае если с Ираном не сработает дипломатический подход, у Соединенных Штатов есть другие меры.

9 сентября Лавров и его иранский коллега Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны подтвердили, что восстановление ядерной сделки в ее изначальной сбалансированной конфигурации — единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон.

Совместный всеобъемлющий план действий был заключен в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.