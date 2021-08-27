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Байден рассказал о планах по предотвращению разработки Ираном ядерного оружия

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Президент США Джо Байден в ходе переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом сообщил об обсуждении планов предотвращения разработки Ираном ядерного оружия.

По словам американского лидера, в случае если с Ираном не сработает дипломатический подход, то у Соединенных Штатов есть другие меры. В то же время Байден подтвердил незыблемость поддержки США Израиля в сфере безопасности, а также обязательство не допустить появления у Ирана ядерного оружия, передает Reuters.

Под грузом «ядерной сделки»: Иран готовится к президентским выборам
Борьба умеренных и радикальных политиков идет на фоне неопределенности дальнейшей судьбы СВПД

Ранее, 24 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что действия Ирана по производству обогащенного до 20% урана и наращивание мощностей для его обогащения до 60% не соответствуют договоренностям в рамках «ядерной сделки». Как отметила Захарова, причиной действия Тегерана стало отсутствие конкретных практических результатов усилий по восстановлению полноценной реализации «ядерной сделки».

17 августа Госдеп призвал Иран вернуться к переговорам по «ядерной сделке». Тегерану, по мнению Вашингтона, необходимо прекратить развитие атома, так как у страны нет нужды в производстве металлического урана.

5 августа постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил «Известиям» о желании России возобновить переговоры по «ядерной сделке» как можно скорее, так как это в интересах всех участников. По его словам, точка зрения противников «ядерной сделки», в том числе Израиля и ряда арабских стран Персидского залива, «принимается переговорщиками к сведению». Но мнение этих государств существенно отличается от восприятия ситуации участниками переговоров, пояснил постпред.

При этом 28 июля постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади заявил об отказе Соединенных Штатов снимать санкции, принятые в отношении 500 иранских физических и юридических лиц.

Современный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны корректировался. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.

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