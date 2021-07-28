США отказались снимать санкции в отношении Ирана

США отказались снимать санкции в отношении 500 иранских физических и юридических лиц. Об этом в среду, 28 июля, заявил постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, сообщает агентство Fars.

«США не согласились снимать санкции, введенные при [бывшем президенте США Дональде] Трампе в отношении более 500 физических и юридических лиц», — цитирует Абади ТАСС.

Дипломат также заявил, что «представители этой страны отказались гарантировать, что не повторится ситуация, аналогичная выходу правительства Трампа из ядерной сделки».

Ранее, 14 июля, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Соединенные Штаты продолжат переговоры по СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий), несмотря на обвинения в адрес иранских спецслужб в попытках похитить американского журналиста, который критиковал иранский режим.

11 июля постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прогнозировал, что основные американские санкции с Ирана могут снять уже в августе в том случае, если получится договориться о восстановлении СВПД. По его словам, работа над документом завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные в том числе с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.

2 июля глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что прогресс в переговорах по иранской ядерной сделке значителен. Он также подчеркнул, что возвращение США в СВПД должно предполагать полное и безусловное взятие на себя обязательств по сделке, которые изначально накладывались на Вашингтон.

Совместный всеобъемлющий план действий был заключен в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Уже в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана.