Захарова заявила об отдалении Ирана от «ядерной сделки»

Действия Ирана по производству обогащенного до 20% урана и наращивание мощностей для его обогащения до 60% не соответствуют договоренностям в рамках «ядерной сделки». Об этом 24 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Действия Ирана являются очередным отступлением от договоренностей, зафиксированных в Совместном всеобъемлющем плане действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)», — говорится на сайте МИД РФ.

По словам Захаровой, причиной действия Тегерана стало отсутствие конкретных практических результатов усилий по восстановлению полноценной реализации «ядерной сделки». Одновременно односторонние санкции США против Ирана и сотрудничающих с ним третьих стран продолжают действовать.

Москва обеспокоена и тем, что ситуация еще сильнее отдаляет стороны «сделки» от цели и задача продолжает осложняться.

«Убеждены, что единственный выход из сложившейся ситуации — скорейшее возобновление переговорного процесса по «реанимированию» СВПД», — отметила Захарова. Она призвала партнеров по «ядерной сделке» и США отказаться от опрометчивых шагов, которые создадут новые преграды.

17 августа Госдеп призвал Иран вернуться к переговорам по «ядерной сделке». Тегерану, по мнению Вашингтона, необходимо прекратить развитие атома, так как у страны нет нужды в производстве металлического урана.

5 августа постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил «Известиям» о желании России возобновить переговоры по «ядерной сделке» как можно скорее, это в интересах всех участников. По его словам, точка зрения противников «ядерной сделки», в том числе Израиля и ряда арабских стран Персидского залива, «принимается переговорщиками к сведению». Но мнение этих государств существенно отличается от восприятия ситуации участниками переговоров, пояснил постпред.

28 июля постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади заявил об отказе Соединенных Штатов снимать санкции, принятые ранее в отношении 500 иранских физических и юридических лиц.

СВПД был заключен в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны корректировался. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.