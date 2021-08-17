Госдеп призвал Иран вернуться к переговорам по ядерной сделке

Соединенные Штаты не устанавливают крайний срок для возврата Ирана к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе, однако предложение не будет вечным, говорится в распространенном в понедельник, 16 августа, заявлении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

«Ирану следует прекратить свою ядерную эскалацию и вернуться к переговорам с целью добросовестного выполнения СВПД», — цитирует Прайса агентство Reuters.

По его словам, Тегерану необходимо прекратить развитие атома, так как у страны нет нужды в производстве металлического урана.

«У Ирана нет реальной потребности в производстве металлического урана, который имеет прямое отношение к разработке ядерного оружия», — отметил представитель госдепа.

Он также подчеркнул, что не навязывают крайний срок для переговоров, однако предложение «не будет бесконечным».

Агентство со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) также сообщило, что Иран произвел 200 г металлического урана, обогащенного до 20%.

«14 августа 2021 года агентство подтвердило, что Иран использовал 257 г урана, обогащенного до 20% [изотопа уран-235], в форме фторида урана, чтобы произвести 200 г металлического урана, обогащенного до 20%», — следует из документа.

В свою очередь Иран настаивает, что его цели носят мирный характер, а исламская республика разрабатывает новый тип ядерного топлива.

5 августа постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил «Известиям», что Россия заинтересована в том, чтобы переговоры по ядерной сделке возобновились как можно скорее, поскольку это в интересах всех участников. При этом СВПД остается «наилучшей из возможных гарантий целостности режима ядерного нераспространения».

В тот же день в Иране состоялась инаугурация новоизбранного президента Ирана Эбрахима Раиси. Ранее власти республики заявляли о том, что седьмой раунд переговоров по ядерной сделке возобновится только после инаугурации.

28 июля постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади заявил об отказе Соединенных Штатов снимать санкции, принятые ранее в отношении 500 иранских физических и юридических лиц.

14 июля пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что США продолжат переговоры по СВПД, несмотря на обвинения в адрес иранских спецслужб в попытках похитить американского журналиста, который критиковал иранский режим. Как заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, возвращение Соединенных Штатов к СВПД по ядерной программе Ирана поможет реагировать на вызовы со стороны Тегерана.

В июне представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отмечал, что западным странам придется принять принципиальные решения, чтобы все стороны вернулись к исполнению иранской ядерной сделки.

С апреля в Вене ведутся очные переговоры Ирана и международной «пятерки» (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления СВПД в его первоначальном виде. Эксперты вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения соглашения: отмене американских санкций в отношении Ирана и выполнении ядерных обязательств Тегераном, от которых он отклоняется. Представители государств – участников сделки проводят также отдельные консультации с американской делегацией. Прямые же переговоры в Вене американская и иранская стороны пока не вели.

СВПД был заключен в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны корректировался. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.